Нужно составить план презентации и сделать копирайтинг. Желательно чтоб у кандидата был опыт подобной работы. Требуется не шаблонное мышление.
Копирайтинг6 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужно составить план презентации и сделать копирайтинг. Желательно чтоб у кандидата был опыт подобной работы. Требуется не шаблонное мышление.
Ищу исполнителя среди дизайнеров, так как уровень работ у Вас выше, чем у тех кто делает презентации. Презентация в нашем случае аналогична дизайну сайта. На выходе хочу получить PDF. План уже и ...
Простой паралакс, спрайты, сендер, валидно, кросс, мобайл френдли, ие 8+ 8 экранов Приступить нужно сегодня Скайп + микрофон Срок исполнения один день.