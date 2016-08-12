goodcar

Антон goodcar

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • План презентации

    Нужно составить план презентации и сделать копирайтинг.  Желательно чтоб у кандидата был опыт подобной работы.  Требуется не шаблонное мышление.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн презентации (сайта)

    Ищу исполнителя среди дизайнеров, так как уровень работ у Вас выше, чем у тех кто делает презентации.  Презентация в нашем случае аналогична дизайну сайта. На выходе хочу получить PDF.  План уже и ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка LP

    $35

    Простой паралакс, спрайты, сендер, валидно, кросс, мобайл френдли, ие 8+ 8 экранов  Приступить нужно сегодня  Скайп + микрофон  Срок исполнения один день.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад