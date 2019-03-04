Здравствуйте! С сайта выгружается прайс (во вложении dixten.xlsx), нужно сделать чтобы он максимально автоматически преобразовывался в файл xml для заливки в Авито (во вложении) Нужно сделать, чтобы можно было конвертить через веб (разместить конвертер у нас на ...
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$45
выплачено фрилансерам
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- $45Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
На лендинге http://4071826.ru/ внести следующие правки: 1. Сделать новую галерею работ по примеру 2. Мелкие правки по странице 3. Сделать копию лендинга и на копии сверстать новую шапку по макету PDS, с адаптивом. Подробное ТЗ - во вложении. Срок - сутки ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
После верстки горе-верстальщика в статьях блога все развалилось, а именно: Показываю на примере этой статей: https://ilyafinance.ru/blog/zarubezhny-e-scheta-i-brokery/, https://ilyafinance.ru/blog/rody-v-majami-s-vy-godoj-4000/ - отображения таблиц http://joxi.ru/xAeVxllCp9lMpr - выделение участка текста цветом не правильное (http://joxi.ru/DrljJPPcvL3K02 должно только одно слово выделяться, а оно как то выделение на всю ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$45
10 баллов
4 года назад
Отличный заказчик! Мозги не компосирует! Всё чётко и по делу! Оплата во время))
Ответный отзыв
Отлично разбирается в теме. Предлагает решения, как сделать лучше - и тут же воплощает на деле. Давно (зачеркнуто) никогда не встречал такого фрилансера! Работа сделана быстро, качественно и лучше, чем написано в ТЗ. Рекомендую!
$60
10 баллов
5 лет назад
Было приятно работать, все правки которые нужно было внести были четко расписаны в ТЗ. по завершению задачи, моментальная оплата!
Ответный отзыв
Отлично поработали! Андрей точно выполнил все задачи по ТЗ и даже добавил красоты от себя. Всегда на связи, приятное общение. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!