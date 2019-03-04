Здравствуйте! С сайта выгружается прайс (во вложении dixten.xlsx), нужно сделать чтобы он максимально автоматически преобразовывался в файл xml для заливки в Авито (во вложении) Нужно сделать, чтобы можно было конвертить через веб (разместить конвертер у нас на ...