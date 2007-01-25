grandservice

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Коротко о себе:

*1995-2005 гимназия №1 г.Балашиха программа с углубленным изучением английского языка

*2005-2006 Московский Педагогический Государственный Университет Факультет: физический

Специальность: преподаватель физики Программа с углубленным изучением английского языка

*2007 перевелся в Московский Гуманитарный Университет Специальность: маркетинг

*Дополнительное образование: курсы «программирование веб-сайтов» при академии профессионального образования имени А.Ф.Конто. Курс пройден с отличием. Имеется сертификат установленной формы.

*Опыт создания веб-сайтов почти год.Знания: Adobe Photoshop, AdobeIllustrator, CorelDraw (основы работы), Macromedia Flash, Dreamweaver (хотя предпочитаю блокнотик), Pinnacle Systems (Studio, Liquid)

*Навыки: создания крупных порталов с нуля, администрирования сайтов, подготовка хостинг-серверовЗанял призовое место на конкурсе рисования в шестом классе

*Возраст 19

* Проживаю Балашиха

* Увлечения Сноуборд

*Вредные привычки иногда курю

* Пунктуальность, лаконичность, способность к дополнительному обучению, быстро усваиваю полученную информацию, аналитический склад ума, креативность

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