gres_vn

Владимир Гресь gres_vn

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Изготовление чертежей

Архитектурно-проектные услуги:

  • планы домов, коттеджей, квартир, офисных, торговых и прочих помещений;
  • выезд специалиста на объект для произведения замеров;
  • разводка электрики помещений;
  • планировка разводки сантехнических узлов;
  • планировки помещений с расстановкой мебели;
  • разработка проектов зданий;
  • разработка дизайн-проектов жилых и общественных помещений;
  • создание архитектурных макетов;
  • 3D моделирование и визуализация объектов;
  • подготовка объектов к печати на 3D принтере;
  • грамотно составленная проектная документация;
  • векторизация чертежей;
  • перевод чертежей в AutoCAD;
  • создание чертежей в AutoCAD, ArchiCAD, SolidWorks, Компас;
  • оцифровка чертежей;
  • подготовка чертежей к печати;
Архитектура зданий
нет отзывов
$8/час
от $20от 3 дней
#175
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$7/час
от 1 дня
#385