Изготовление чертежей
Архитектурно-проектные услуги:
- планы домов, коттеджей, квартир, офисных, торговых и прочих помещений;
- выезд специалиста на объект для произведения замеров;
- разводка электрики помещений;
- планировка разводки сантехнических узлов;
- планировки помещений с расстановкой мебели;
- разработка проектов зданий;
- разработка дизайн-проектов жилых и общественных помещений;
- создание архитектурных макетов;
- 3D моделирование и визуализация объектов;
- подготовка объектов к печати на 3D принтере;
- грамотно составленная проектная документация;
- векторизация чертежей;
- перевод чертежей в AutoCAD;
- создание чертежей в AutoCAD, ArchiCAD, SolidWorks, Компас;
- оцифровка чертежей;
- подготовка чертежей к печати;
Архитектура зданий
нет отзывов
$8/час
от $20от 3 дней
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Чертежи и Схемы
нет отзывов
$7/час
от 1 дня
#385