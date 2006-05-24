Есть дизайн формы для сайта (три поля и кнопка) надо сверстать ее и подключить ( сделать рабочей). форма на сайте уже встроена, но "тектовым" видом. в принципе работы на полчаса. сделать надо сразу как договоримся. оплата желательно ...
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на джумле + виртуемарт constr.ezhost1.ru нужно его доделать – 1- настроить некоторые элементы (модули) для связанного вывода (например чтоб на страницах продуктов сбоку выводились ссылки вида "заказать -название продукта – " и ссылка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать движок для веб-системы проведения опросов, со следующими требованиями: - работа на севере под NIX с использованием БД MySQL. Так как под проект будет отдельный сервер, то возможна настройка сервера под конкретные требования исполнителя. Но ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать flas игру по принципу игры "пятнашки" - квадрат из 16 полей (4 на 4), в котором размещено 15 элементов. В конечном положении (собранном) должна получиться картинка Картинка должна автоматом подгружаться из файла, в ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать скрипт для автоматического добавления информации в форум phpBB2. Необходимо для автоматизирования процесса размещения новостей в форуме. Исходная информация находится в БД и имеет заголовок и текст При запуске скрипта (нажатии кнопки) вся информаия из этой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад