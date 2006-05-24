grigkuz

Григорий grigkuz

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Сделать красивую форму подписки

    Есть дизайн формы для сайта (три поля и кнопка) надо сверстать ее и подключить ( сделать рабочей). форма на сайте уже встроена, но "тектовым" видом. в принципе работы на полчаса. сделать надо сразу как договоримся. оплата желательно ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта jostina + virtuemart

    Есть сайт на джумле + виртуемарт constr.ezhost1.ru нужно его доделать – 1- настроить некоторые элементы (модули) для связанного вывода (например чтоб на страницах продуктов сбоку выводились ссылки вида "заказать -название продукта – " и ссылка ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Движок системы опросов

    Необходимо создать движок для веб-системы проведения опросов, со следующими требованиями: - работа на севере под NIX с использованием БД MySQL. Так как под проект будет отдельный сервер, то возможна настройка сервера под конкретные требования исполнителя. Но ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание пазла по принципу игры "пятнашки"

    Необходимо создать flas игру по принципу игры "пятнашки" - квадрат из 16 полей (4 на 4), в котором размещено 15 элементов. В конечном положении (собранном) должна получиться картинка Картинка должна автоматом подгружаться из файла, в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модуль PHPBB форума

    Необходимо сделать скрипт для автоматического добавления информации в форум phpBB2. Необходимо для автоматизирования процесса размещения новостей в форуме. Исходная информация находится в БД и имеет заголовок и текст При запуске скрипта (нажатии кнопки) вся информаия из этой ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
majestic
Денис 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Модуль PHPBB форума
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