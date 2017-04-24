Настройка и ведение контекстной рекламы (Директ&AdWords)
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15 000 руб. - Единый тариф для Landing Pages
- 1000 ключевых фраз - максимальное количество объявлений (ключевых фраз);
- Больше 1000 объявлений - действует поштучная оплата за объявление (ключевую фразу) = 15руб./одно активное объявление;
- Менее 1000 объявлений - используйте оставшийся объем потом или для других направлений;
- Для постоянных клиентов действует тариф 15 руб./одно активное объявления на все направления бизнеса в 2014-2015 г.;
- Директ + Adwords - настройка Яндекс.Директа и Google.Adwords на поиске, РСЯ и КМС;
- 7 дней тестовый период - сумма за настройку оплачивается единоразово по факту успешной настройки с удовлетворяющими вас показателями;
- 30 дней - срок бесплатного обслуживания кампаний (круглосуточная автоматизация стоимости клика и поддержка клиентов, замена и тестирование текстов объявлений, изменение параметров кампании и адреса сайта и т.п.);
- Компания в Excel - по истечению бесплатного периода вы получаете все кампании на руки;
- 5% бюджета, но не более 5000 руб. - ПРИ ЖЕЛАНИИ, стоимость обслуживания рекламных кампаний в месяц после истечения бесплатного периода;
- 10 000 руб. - минимальный стартовый бюджет;
- 24 часа - максимальный срок изготовления;
- Круглосуточно - обратная связь по телефону и электронной почте;
- Настройка Яндекс.Визитки - быстрый доступ к контактным данным;
- КАЖДЫЕ 5 МИНУТ обновление ставок - объявления показываются чаще и в нужных местах
- Личный кабинет с подробной статистикой;
- Быстрые (дополнительные) ссылки для объявлений - по объявлениям чаще кликают;
- Разбивка по регионам - цена клика дешевле, а статистика наглядней;
- Возможность оплаты рекламного бюджета через расчетный счет;
- 3000 руб. предоплата - вся сумма идет на бюджет рекламной кампании, как гарант ваших намерений. С момента получения денег начинается разработка рекламной кампании.
- установка и настройка Яндекс.Метрики и Google.Ananlytics с отслеживанием ключевых действий на сайте = 2500 руб.
- настройка ремаркетинга для КМС и РСЯ = 2000 руб.
- создание графических объявлений для КМС = 5000 руб.
- динамические заголовки для Landing Pages = 9000 руб.
- настройка UTM-меток = 2000 руб.
- аудит и оптимизация текущих рекламных кампаний = от 5000 руб.
- подключение систем расчета окупаемости рекламных кампаний = от 10 000 руб.
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
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