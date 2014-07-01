guav

Алексей Гуськов guav

 
47 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
CFO
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Автоматизация кадрового учёта

    $100

    В разрабатываемой с нуля конфигурации на базе 1С 8.3 нужно разработать блок по кадровому учёту. Конфигурация для управленческий целей. Идея, которую нужно реализовать: -Есть один документ-коллекция, который аггрегирует в себе документы по кадровому учёту (приём, перемещение, увольнение, ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание обработки импорта/экспорта в 1С8

    $100

    Есть разрабатываемая с нуля конфигурация на базе 1С 8.3. Нужна обработка, которая автоматизирует импорт / экспорт в неё из/в БД SQL, 1С. Требования: -Указание источника данных; -Сопоставление таблиц источника и объектов конфигурации; -Сопоставление свойств таблиц и реквизитов объектов конфигурации; -Учёт ...

    SQL
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автоматизация управления денежными средствами

    $100

    В разрабатываемой с нуля конфигурации на базе 1С 8.3 нужно разработать блок по управлению денежными средствами. Конфигурация для управленческий целей. Идея, которую нужно реализовать: -Есть один документ-коллекция, который аггрегирует в себе все документы по движению денежных средств; -В ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автоматизация загрузки данных с сайта ФНС РФ

    $100

    Нужна автоматическая загрузка данных ФИАС (Федеральная информационная адресная система) с сайта ФНС РФ. ФИАС заменит КЛАДР. Получатель база SQL. Обновление информации должно происходить с ресурса: (http://fias.nalog.ru/public/downloadpage.aspx)

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
NatanMakarov
Натан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Автоматизация загрузки данных с сайта ФНС РФ
Алексей показал себя только с положительной стороны. Четкое задание, оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую как надежного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа была выполнена качественно и в оговоренный срок. Рекомендую к сотрудничеству.
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