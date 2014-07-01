В разрабатываемой с нуля конфигурации на базе 1С 8.3 нужно разработать блок по управлению денежными средствами. Конфигурация для управленческий целей. Идея, которую нужно реализовать: -Есть один документ-коллекция, который аггрегирует в себе все документы по движению денежных средств; -В ...