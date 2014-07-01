В разрабатываемой с нуля конфигурации на базе 1С 8.3 нужно разработать блок по кадровому учёту. Конфигурация для управленческий целей. Идея, которую нужно реализовать: -Есть один документ-коллекция, который аггрегирует в себе документы по кадровому учёту (приём, перемещение, увольнение, ...
- $1001С-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть разрабатываемая с нуля конфигурация на базе 1С 8.3. Нужна обработка, которая автоматизирует импорт / экспорт в неё из/в БД SQL, 1С. Требования: -Указание источника данных; -Сопоставление таблиц источника и объектов конфигурации; -Сопоставление свойств таблиц и реквизитов объектов конфигурации; -Учёт ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
В разрабатываемой с нуля конфигурации на базе 1С 8.3 нужно разработать блок по управлению денежными средствами. Конфигурация для управленческий целей. Идея, которую нужно реализовать: -Есть один документ-коллекция, который аггрегирует в себе все документы по движению денежных средств; -В ...1С-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужна автоматическая загрузка данных по курсам валют и банкам. Получатель база SQL. Обновление информации должно происходить с ресурса: (http://www.cbr.ru/scripts/root.asp)Базы данных7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужна автоматическая загрузка данных ФИАС (Федеральная информационная адресная система) с сайта ФНС РФ. ФИАС заменит КЛАДР. Получатель база SQL. Обновление информации должно происходить с ресурса: (http://fias.nalog.ru/public/downloadpage.aspx)Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад