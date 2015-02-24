guitarurok

Руслана guitarurok

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн заставки для товара

    Нужно оформление обложки, чтобы туда можно подставить товар. Обложка в цветовой гамме бренда и с лого. Фотография должна иметь размер не меньше 400 точек и не больше 7000 точек по каждой из сторон. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип создать

    Здравствуйте! примите пожалуйста заказ на логотип логотип - SPARKS  девиз - раскрой свой талант в любом возрасте Спаркс - это творческое объединение (все виды творчества: уроки  гитары, вокал, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Срочный заказ на дизайн Свидетельства

    Святослав, здравствуйте! у меня к вам срочный заказ на дизайн свидетельства об окончании 1 ступени курса: Вы можете сделать за один день? сдача во вторник Напишите пожалуйста, есть время или уже занято?! Сроки ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга (3 расширения)

    Здравствуйте! Необходимо сделать дизайн продающего лендинга (8-10 экранов) по образцам и ТЗ Дестоп+адаптив для планшетов и мобильных. Стоимость и сроки?

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка магазина на сервере justclick (очень похож на Wordpress)

    Есть основной сайт по продаже инфопродукта. Необходимо настроить магазин на сервере justclick (оплаченный аккаунт есть) justclick очень похож на Wordpress, кто знаком с Wordpress, тот без труда сориентируется в данном сервере ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать иконки к каталогу сайта

    Здравствуйте! примите заявку на дизайн иконок каталога сайта. Сейчас каталог выглядит так (можно посмотреть на сайте http://gitarurok.ru/catalog) Нарисовать иконки у всех категорий каталога, в стиле сайта чтобы они были в одном стиле ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать иконки к каталогу сайта

    Дизайн иконок каталога сайта. Сейчас каталог выглядит так (можно посмотреть на сайте http://gitarurok.ru/catalog) Нарисовать иконки у всех категорий каталога, в стиле сайта чтобы они были в одном стиле (рисованные возможно) или фото, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать иконки к каталогу сайта

    Здравствуйте! примите пожалуйста заявку на дизайн иконок каталога сайта. Сейчас каталог выглядит так ( можно посмотреть на сайте http://gitarurok.ru/catalog) Нарисовать иконки у всех категорий каталога, в стиле сайта чтобы ...

    Иконки и Пиксель-артнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Привлекать подписчиков в группу ВК

    - Привлечение подписчиков в группу ВК Интересуют только белые методы, живые подписчики, чтобы не забанили группу. Аферы, боты и прочий мусор — не предлагать. нужно 500 подписчиков Оплата по факту. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описание товаров на сайте/интернет-магазин

    Для сайта(интернет-магазина) нужны описания товаров: КРАТКОЕ описание и ПОЛНОЕ описание к каждому товару Товаров немного. Но нужны хорошие, содержательные, грамотные описания, оригинальные (чтоб душа развернулась и уже не завернулась), уникальные, художественные, креативные, чтоб захотелось....купить и ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформление группы VK

    Оформление группы VK Оформление баннера в стиле сайта по обучение игре на гитаре, баннер чтоб был красивый вкусный информативный Оформление меню группы Сроки-цены?

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание продающих баннеров для сайта

    Ищу специалиста сделать для интернет-магазина несколько слайдов статичных, без анимации, пока 2 шт, в дальнейшем планирую еще. цель: продающий слайд Размер слайдов 1000*30 (1000 ширина, высота 300) Пожелания : ...

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка корзины в интернет-магазине

    Ищу специалиста для доработки корзины в интернет-магазине на сайте http://www.гитарурок.рф/ У товара две цены. В корзине необходимо настроить цену так, чтобы при добавлении товара цена в корзину прикреплялась со скидкой. Сайт на языке ...

    PHP
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$18
10 баллов
7 лет назад
2-х баннера для соц сетей
Оплата вовремя, правки четкие. Спасибо, что продолжаете сотрудничать:)
Все четко в срок! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Дизайн заставки для товара
Нашли общий язык. Спасибо за сотрудничество
Отлично! Все сделано в срок, спасибо огромное!
Ответный отзыв
alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Логотип создать
Спасибо за сотрудничество. Вы замечательный заказчик, четкие правки, оплата в срок. Обращайтесь ещё :)
Понравилось работать с Аленой! Отличный исполнитель! Все оперативно, четко, без лишних слов! Всегда на связи, даже в праздники отвечала, что ценно - но и отдыхать не забывайте, Алена ;)! Понравилось виденье Алены как дизайнера. Алена делала логотип для бренда и листовку. Спасибо! Рекомендую исполнителя
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$60
2 балла
8 лет назад
Лендинг на конструкторе (5-7экранов)
+
Проект еще не сдан...
Ответный отзыв
makarosh
Анна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Срочный заказ на дизайн Свидетельства
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую.
Спасибо Анне! Было сделано всё в срок, быстро и качественно! Рекомендую мастера
Ответный отзыв
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