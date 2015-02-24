guitarurok

Нужно 2 баннера для постов ВКонтакте, тема баннеров "Розыгрыш" Сроки цены?
- Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно оформление обложки, чтобы туда можно подставить товар. Обложка в цветовой гамме бренда и с лого. Фотография должна иметь размер не меньше 400 точек и не больше 7000 точек по каждой из сторон. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! примите пожалуйста заказ на логотип логотип - SPARKS девиз - раскрой свой талант в любом возрасте Спаркс - это творческое объединение (все виды творчества: уроки гитары, вокал, ...Завершен7 лет назад
Нужен лендинг для товара на определенном конструкторе Цель ленда - продать товар, к лендингу есть уже готовая видео анимация, прототип Сроки, цена?Дизайн сайтов1 исполнительЗакрытнет даты
Нужен лендинг на опрделенном конструкторе для товара Цель ленда - продать товар, к лендингу есть уже готовая видео анимация Сроки, цена?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно создать видео анимацию по озвучке 5- 6 минут, шаблон есть Сроки? Стоимость?Анимация1 исполнительЗавершен8 лет назад
Святослав, здравствуйте! у меня к вам срочный заказ на дизайн свидетельства об окончании 1 ступени курса: Вы можете сделать за один день? сдача во вторник Напишите пожалуйста, есть время или уже занято?! Сроки ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать дизайн продающего лендинга (8-10 экранов) по образцам и ТЗ Дестоп+адаптив для планшетов и мобильных. Стоимость и сроки?Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть основной сайт по продаже инфопродукта. Необходимо настроить магазин на сервере justclick (оплаченный аккаунт есть) justclick очень похож на Wordpress, кто знаком с Wordpress, тот без труда сориентируется в данном сервере ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! примите заявку на дизайн иконок каталога сайта. Сейчас каталог выглядит так (можно посмотреть на сайте http://gitarurok.ru/catalog) Нарисовать иконки у всех категорий каталога, в стиле сайта чтобы они были в одном стиле ...Завершен10 лет назад
Дизайн иконок каталога сайта. Сейчас каталог выглядит так (можно посмотреть на сайте http://gitarurok.ru/catalog) Нарисовать иконки у всех категорий каталога, в стиле сайта чтобы они были в одном стиле (рисованные возможно) или фото, ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! примите пожалуйста заявку на дизайн иконок каталога сайта. Сейчас каталог выглядит так ( можно посмотреть на сайте http://gitarurok.ru/catalog) Нарисовать иконки у всех категорий каталога, в стиле сайта чтобы ...Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт10 лет назад
- Привлечение подписчиков в группу ВК Интересуют только белые методы, живые подписчики, чтобы не забанили группу. Аферы, боты и прочий мусор — не предлагать. нужно 500 подписчиков Оплата по факту. ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Для сайта(интернет-магазина) нужны описания товаров: КРАТКОЕ описание и ПОЛНОЕ описание к каждому товару Товаров немного. Но нужны хорошие, содержательные, грамотные описания, оригинальные (чтоб душа развернулась и уже не завернулась), уникальные, художественные, креативные, чтоб захотелось....купить и ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт10 лет назад
Сверстать готовые картинки (аватар, баннер, меню) в группе ВК. Настроить меню (все навигации) Сроки+цены?HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Оформление группы VK Оформление баннера в стиле сайта по обучение игре на гитаре, баннер чтоб был красивый вкусный информативный Оформление меню группы Сроки-цены?Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ищу специалиста сделать для интернет-магазина несколько слайдов статичных, без анимации, пока 2 шт, в дальнейшем планирую еще. цель: продающий слайд Размер слайдов 1000*30 (1000 ширина, высота 300) Пожелания : ...Баннеры28 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу специалиста для доработки корзины в интернет-магазине на сайте http://www.гитарурок.рф/ У товара две цены. В корзине необходимо настроить цену так, чтобы при добавлении товара цена в корзину прикреплялась со скидкой. Сайт на языке ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад