gxpro

Георгий Мойсей gxpro

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Yu-web
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
$5
10 баллов
14 лет назад
Рецензия на выставу
С Георгием было приятно работать - заказчик адекватный, задание понятное, полная предоплата. +10 к его рейтингу :)