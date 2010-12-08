Здравствуйте!!!!!для экзамена нужна рецензия на выставу.......на укр язык....icq 401210401 спектакль любой из Украины
- $5Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Привет всем... такая проблема: сайт на DLE... при запуске браузера и первым входом на сайте фавиконка не отображается (это на всех браузерах), потом обновляю и она есть....так вот нужно решить эту задачу чтоб она сразу ...Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
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Здравствуйте!!!нужно сделать карту сайта на DLE 9.2 и под мой сайт... icq 401210401Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Привет всем......Движок DLE 9.2 (лиц)... до него тоже было одна проблема ...в некоторых разделах сайта и админцентра отображается сверху вот такой знак (>)..вчера перешел на двиг 9.2 и сейчас вот так уже (>?)..Я не ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Привет всем....текст простой для экзамена (Mes Etudes и Ma famille)..жду от вас ответа...icq 401210401Переводы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
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Нужен скрипт мини чата...Какой именно рерайт я покажу ...подробности по icq: 401210401Закрыт14 лет назад
- $5
Нужно установить рейтинг для новости и комментариев (желание сделать как на одном Сайте)...вопросы в icq : 401210401Закрыт14 лет назад
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Привет всем....Нужна копия миничата с одного сайта что я дам установить на мой...детали в icq: 401210401Закрыт14 лет назад