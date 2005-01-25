habibjonovich

CSS & Bulma & JavaScript & React & Strapi & Python разработчик >>> быстрые работы, и самое главное цель чтобы клиент был довольным !!!

Привет и сразу к делу. Я Middle-разработчик по Full-stack Web development и Mobile, 2 года опыта и хороший soft-skills, я всегда стараюсь понять, что хочет заказчик и работать вместе. Если хотите качественный и масштабируемый продукт. То вы попали по адресу ) (я новенький на этой платформе)