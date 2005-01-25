habibjonovich

Мираншох habibjonovich

 
18 летУзбекистан/Бухара
2 года на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
CSS & Bulma & JavaScript & React & Strapi & Python разработчик >>> быстрые работы, и самое главное цель чтобы клиент был довольным !!!

Привет и сразу к делу. Я Middle-разработчик по Full-stack Web development и Mobile, 2 года опыта и хороший soft-skills, я всегда стараюсь понять, что хочет заказчик и работать вместе. Если хотите качественный и масштабируемый продукт. То вы попали по адресу ) (я новенький на этой платформе)

JavascriptPythonCSSReact
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скопировать функционал (компонент) страницы

    $40

    Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы [url=https://goo.su/NxOo]https://goo.su/NxOo[/url] Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ... В заявке указан бюджет за весь проект. Обязательно напишите ...

    JoomlaBootstrap
    HTML-верстка5 заявок
    Открыт
    13 дней назад

  • Скопировать функционал (компонент) страницы

    $50

    Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы https://goo.su/NxOo Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ...

    JoomlaBootstrap
    Интернет-магазины3 заявки
    Открыт
    14 дней назад