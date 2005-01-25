habibjonovich

Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы [url=https://goo.su/NxOo]https://goo.su/NxOo[/url] Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ... В заявке указан бюджет за весь проект. Обязательно напишите ...
CSS & Bulma & JavaScript & React & Strapi & Python разработчик >>> быстрые работы, и самое главное цель чтобы клиент был довольным !!!
Привет и сразу к делу. Я Middle-разработчик по Full-stack Web development и Mobile, 2 года опыта и хороший soft-skills, я всегда стараюсь понять, что хочет заказчик и работать вместе. Если хотите качественный и масштабируемый продукт. То вы попали по адресу ) (я новенький на этой платформе)
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- $40HTML-верстка5 заявокОткрыт13 дней назад
- $50
Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы https://goo.su/NxOo Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ...Интернет-магазины3 заявкиОткрыт14 дней назад