Всегда стараюсь привести чуточку реального мира в цифровой.

Добрый день друзья.

Меня зовут Дмитрий!

Я профессиональный веб-дизайнер.

Наша работа будем плодотворной если:

- Вы работаете в сфере IT или вы собственник бизнеса.

Как правило хорошие результаты достигаются с человеком который разбирается в сфере IT или владеет собственным бизнесом и знает все нюансы своей ниши.

Ищете СПЕЦИАЛИСТА

Я работаю всегда индивидуально. Без шаблонов, только уникальный дизайн.

Со своей стороны гарантирую:

- Уникальный, удобный и качественный дизайн

- Продуманный функционал

- Соблюдение сроков

- Связь 7 дней в неделю

Я разрабатываю дизайн в несколько этапов:

- текстовая структура сайта

- создание прототипа сайта

- визуализация

- внесение небольших правок

- готовый качественный дизайн сайта

Каждый этап будет обговариваться с вами для максимальной согласованности.

Перед совместной работой ознакомьтесь:

Отзывы о работе со мной: https://freelansim.ru/freelancers/nikolafreelance/opinions

Мое портфолио: http://hashadona.myportfolio.com

- Работаю без предоплаты

- Срок создания дизайна в среднем 5 дней

- Работаю с бюджетом от 15 000 до 30 000 рублей

- Оплату принимаю безналичным расчетом

Мои навыки:

Разработка дизайн-макета сайта

Разработка адаптивного макета

Оптимизация работы с изображениями

Работа с модульной сеткой

Adobe Photoshop

Adobe XD

Основы композиции и работы с цветом

Особенности веб-типографики

Взаимодействие с командой

Умение слушать и понимать вкусы и предпочтение заказчика

Skype - xerber4

VK - https://vk.com/dmitriy_polonsky

Telegram - @Pollonsky

Gmail - [email protected]