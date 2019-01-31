hashadona123

Дмитрий Полонский hashadona123

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Всегда стараюсь привести чуточку реального мира в цифровой.

Добрый день друзья. 

Меня зовут Дмитрий!

Я профессиональный веб-дизайнер.

Наша работа будем плодотворной если:

- Вы работаете в сфере IT или вы собственник бизнеса. 

Как правило хорошие результаты достигаются с человеком который разбирается в сфере IT или владеет собственным бизнесом и знает все нюансы своей ниши.

Ищете СПЕЦИАЛИСТА

Я работаю всегда индивидуально. Без шаблонов, только уникальный дизайн.

Со своей стороны гарантирую:

- Уникальный, удобный и качественный дизайн

- Продуманный функционал

- Соблюдение сроков

- Связь 7 дней в неделю

Я разрабатываю дизайн в несколько этапов:

- текстовая структура сайта 

- создание прототипа сайта

- визуализация

- внесение небольших правок

- готовый качественный дизайн сайта

Каждый этап будет обговариваться с вами для максимальной согласованности. 

Перед совместной работой ознакомьтесь:

Отзывы о работе со мной: https://freelansim.ru/freelancers/nikolafreelance/opinions

Мое портфолио: http://hashadona.myportfolio.com

- Работаю без предоплаты 

- Срок создания дизайна в среднем 5 дней

- Работаю с бюджетом от 15 000 до 30 000 рублей

- Оплату принимаю безналичным расчетом

Мои навыки: 

  • Разработка дизайн-макета сайта
  • Разработка адаптивного макета
  • Оптимизация работы с изображениями
  • Работа с модульной сеткой
  • Adobe Photoshop
  • Adobe XD
  • Основы композиции и работы с цветом
  • Особенности веб-типографики
  • Взаимодействие с командой
  • Умение слушать и понимать вкусы и предпочтение заказчика
Skype - xerber4

VK - https://vk.com/dmitriy_polonsky

Telegram - @Pollonsky

Gmail - [email protected]

Дизайн сайтов
нет отзывов
$16/час
от $100от 2 дней
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