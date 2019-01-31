Добрый день друзья.
Меня зовут Дмитрий!
Я профессиональный веб-дизайнер.
Наша работа будем плодотворной если:
- Вы работаете в сфере IT или вы собственник бизнеса.
Как правило хорошие результаты достигаются с человеком который разбирается в сфере IT или владеет собственным бизнесом и знает все нюансы своей ниши.
Ищете СПЕЦИАЛИСТА
Я работаю всегда индивидуально. Без шаблонов, только уникальный дизайн.
Со своей стороны гарантирую:
- Уникальный, удобный и качественный дизайн
- Продуманный функционал
- Соблюдение сроков
- Связь 7 дней в неделю
Я разрабатываю дизайн в несколько этапов:
- текстовая структура сайта
- создание прототипа сайта
- визуализация
- внесение небольших правок
- готовый качественный дизайн сайта
Каждый этап будет обговариваться с вами для максимальной согласованности.
Перед совместной работой ознакомьтесь:
Отзывы о работе со мной: https://freelansim.ru/freelancers/nikolafreelance/opinions
Мое портфолио: http://hashadona.myportfolio.com
- Работаю без предоплаты
- Срок создания дизайна в среднем 5 дней
- Работаю с бюджетом от 15 000 до 30 000 рублей
- Оплату принимаю безналичным расчетом
Мои навыки:
- Разработка дизайн-макета сайта
- Разработка адаптивного макета
- Оптимизация работы с изображениями
- Работа с модульной сеткой
- Adobe Photoshop
- Adobe XD
- Основы композиции и работы с цветом
- Особенности веб-типографики
- Взаимодействие с командой
- Умение слушать и понимать вкусы и предпочтение заказчика
VK - https://vk.com/dmitriy_polonsky
Telegram - @Pollonsky
Gmail - [email protected]