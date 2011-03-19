heartless1

До сих пор не получил оплату за проект! Он тупо не выходит в онлайн со времени завершения работ! "С некоторым количеством клиентов общаться очень сложно - трудно найти общий язык - например они не грамотно пишут, не ясно выражаются, излишне эмоциональны, а иногда фрилансера и вовсе не уважают, считая его чуть ли не своим слугой, если ему заплачена некоторая сумма денег." эта цитата точно характеризует заказчика