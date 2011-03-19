heartless1

Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
10 баллов
14 лет назад
Хорошо справился с поставленной задачей.Если Вам нужно написать, что-то с нуля, смело обращайтесь с Игорю, знает свое дело.Остались только положительные впечатления. Рекомендую! Будем работать еще!
Ответный отзыв
До сих пор не получил оплату за проект! Он тупо не выходит в онлайн со времени завершения работ! "С некоторым количеством клиентов общаться очень сложно - трудно найти общий язык - например они не грамотно пишут, не ясно выражаются, излишне эмоциональны, а иногда фрилансера и вовсе не уважают, считая его чуть ли не своим слугой, если ему заплачена некоторая сумма денег." эта цитата точно характеризует заказчика
$5
10 баллов
14 лет назад
Выполнил работу качественно и в срок с учетом дополнительных пожеланий и изменений.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко ставит задание, вовремя платит. Советую.
$200
10 баллов
14 лет назад
PHP
По срокам Игорь сделал все даже быстрее, чем предполагалось. В процессе работы учитывал все мои пожелания и требования. В общении - тактичен и вежлив. Планирую и дальше с ним сотрудничать.
Ответный отзыв
Рекомендую для сотрудничества