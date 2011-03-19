heartless1

Игорь heartless1

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
PHP (+CMS), MySQL, JavaScript, Delphi, Flash (AS3), C++, VK api, Ajax

Отзывы заказчиков

vika-kachala
Виктория 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Парсер кода сессии со страницы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
DeonX
Пост 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
$250
10 баллов
14 лет назад
Клон сайта
Хорошо справился с поставленной задачей.Если Вам нужно написать, что-то с нуля, смело обращайтесь с Игорю, знает свое дело.Остались только положительные впечатления. Рекомендую! Будем работать еще!
До сих пор не получил оплату за проект! Он тупо не выходит в онлайн со времени завершения работ! "С некоторым количеством клиентов общаться очень сложно - трудно найти общий язык - например они не грамотно пишут, не ясно выражаются, излишне эмоциональны, а иногда фрилансера и вовсе не уважают, считая его чуть ли не своим слугой, если ему заплачена некоторая сумма денег." эта цитата точно характеризует заказчика
Ответный отзыв
Elvin_
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для heartless1
Выполнил работу качественно и в срок с учетом дополнительных пожеланий и изменений.
Хороший заказчик. Четко ставит задание, вовремя платит. Советую.
Ответный отзыв
Luiza
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
PHP движок к сайту
PHP
По срокам Игорь сделал все даже быстрее, чем предполагалось. В процессе работы учитывал все мои пожелания и требования. В общении - тактичен и вежлив. Планирую и дальше с ним сотрудничать.
Рекомендую для сотрудничества
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