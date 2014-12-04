Переводчик французского языка, копирайтер, автор статей
Образование: Пятигорский Государственный Лингвистический Университет, высшее
Специальность: Лингвист-переводчик
Перечень услуг: перевод с французского языка на русский, с русского языка на французский; коперайтинг, написание статей
Опыт работы:
ООО "ХелиКо" (2010 - 2013)
Должность: переводчик, маркетолог
Семейное положение: замужем
Дети: есть
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, пунктуальность
В настоящее время нахожусь в декрете
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга