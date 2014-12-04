Переводчик французского языка, копирайтер, автор статей

Образование: Пятигорский Государственный Лингвистический Университет, высшее

Специальность: Лингвист-переводчик

Перечень услуг: перевод с французского языка на русский, с русского языка на французский; коперайтинг, написание статей

Опыт работы:

ООО "ХелиКо" (2010 - 2013)

Должность: переводчик, маркетолог

Семейное положение: замужем

Дети: есть

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, пунктуальность

В настоящее время нахожусь в декрете