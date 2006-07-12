hideki

Дизайнер Отличный hideki

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Все мои работы в портфолио http://www.maxmilano.com

Отзывы заказчиков
namo
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Нужно доработать дизайн контентного сайта
хороший дизайнер. качественно и довольно быстро (раньше срока) сделал работу. современно. а главное так как представлял себе заказчик. ну вообщем молодец.
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Сайт для газеты
Работу выполнил отлично, подготовил красивые макеты. Все делал быстро и качественно, давал дельные советы
во всех отношениях хороший человек :-). бабки оплачены во время и в полном объёме.
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