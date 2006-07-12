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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
хороший дизайнер. качественно и довольно быстро (раньше срока) сделал работу. современно. а главное так как представлял себе заказчик. ну вообщем молодец.
$0
10 баллов
17 лет назад
Работу выполнил отлично, подготовил красивые макеты. Все делал быстро и качественно, давал дельные советы
Ответный отзыв
во всех отношениях хороший человек :-). бабки оплачены во время и в полном объёме.