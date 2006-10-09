namo

Александр Тодорожко namo

 
37 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
Angel_Stas
Станислав 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Необходимо доработать скрипт avalonshop
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
seo2006
Майк 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Необходимо дописать небольшой скрипт на php...
то что нужно! быстро, качественно, без проблем!
Все отлично, хороший заказчик и адекватный человек, буду рад новому сотрудничеству :)
Ответный отзыв
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
17 лет назад
Скриптик на PHP
Александр быстро понял что мне надо и выполнил задание очень быстро и точно! И именно то, что мне было надо! Рекомендую Александра всем!
хорошо сформулирова задачу )
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга