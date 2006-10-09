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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
17 лет назад
то что нужно! быстро, качественно, без проблем!
Ответный отзыв
Все отлично, хороший заказчик и адекватный человек, буду рад новому сотрудничеству :)
$1
10 баллов
17 лет назад
Александр быстро понял что мне надо и выполнил задание очень быстро и точно! И именно то, что мне было надо! Рекомендую Александра всем!
Ответный отзыв
хорошо сформулирова задачу )
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3 отзыва
от $20
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