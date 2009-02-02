Есть интернет магазин на PrestaShop нужно чтобы в нем отображались товары с другого сайта с изменением артикула и цены обновление нового товара и удаление старого должно быть автоматичеким.
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен сайт для отслеживания почтовых отправлений Статусов посылок на Почте России, Почте Казахстана, Почте Украины, Почте США, Почте Китая. Основной функционал: 1. Личный кабинет с текущими трек номерами и архивом и прогнозом вручения. 2. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Есть сайт на котором стоит Prestashop поначалу работала нормально, но после того как товар на сайт все прибавлялся и достиг более 18000 наименований стало загружаться все очень медленно. сейчас сайт стоит на VDS 768 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Парсер должен брать: 1. Артикул (Sky) 2. Наименование товара 3. Описание товара 4. Все фото товара 5. Цена товара (с возможностью прибавления % к цене) ...Завершен13 лет назад
Ситуация такая: нужно чтобы по нажатию на ссылку или просто выше или ниже отображался перевод описания товара с английского. Подробно описал тут http://prestadev.ru/forum/tema-1786.html код брал от сюда http://code.google.com/intl/ru/apis/ajaxlanguage/documentation/#ApiLoadingЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно написание программы. которая будет брать данные из Exel и размещать их на сайте с движком WordPress, в программе должны быть поле входа для юзеров и админов. Данные (документ Exel) импортированные одним из юзеров на ...Закрыт15 лет назад
Нужно создать плагин для WordPress или модель (либо любым другим вариантов) для решения следующей задачи. Необходимо создать классный журнал, в котором будет отображаться оценки и пропуски учеников, каждый ученик может зайти на сайт и посмотреть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад