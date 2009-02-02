hitai

Александр Попов hitai

 
35 летРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
ISQ 230040186

  • Сайт для отслеживание почтовых отправлений

    $250

    Нужен сайт для отслеживания почтовых отправлений Статусов посылок на Почте России, Почте Казахстана, Почте Украины, Почте США, Почте Китая. Основной функционал: 1. Личный кабинет с текущими трек номерами и архивом и прогнозом вручения. 2. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ускорить работу сайта на Prestashop

    $5

    Есть сайт на котором стоит Prestashop поначалу работала нормально, но после того как товар на сайт все прибавлялся и достиг более 18000 наименований стало загружаться все очень медленно. сейчас сайт стоит на VDS 768 ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод описания товара через Google

    Ситуация такая: нужно чтобы по нажатию на ссылку или просто выше или ниже отображался перевод описания товара с английского. Подробно описал тут http://prestadev.ru/forum/tema-1786.html код брал от сюда http://code.google.com/intl/ru/apis/ajaxlanguage/documentation/#ApiLoading

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать классный журнал

    $50

    Нужно написание программы. которая будет брать данные из Exel и размещать их на сайте с движком WordPress, в программе должны быть поле входа для юзеров и админов. Данные (документ Exel) импортированные одним из юзеров на ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать плагин для WordPress

    Нужно создать плагин для WordPress или модель (либо любым другим вариантов) для решения следующей задачи. Необходимо создать классный журнал, в котором будет отображаться оценки и пропуски учеников, каждый ученик может зайти на сайт и посмотреть ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Перевод описания товара через Google
Приятный в общении и работе человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всю работу выполнил в полном объеме. Все стало работать как часы. Спасибо большое!
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