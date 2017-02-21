Требуется выполнить монтаж звуковой дорожки для видео, предназначенного для Youtube Shorts. Необходимо учесть примеры и сделать качественный аудиомонтаж с учетом всех деталей. Подробности и примеры предоставлены.
- $15Аудиомонтаж54 заявкиЗакрыт2 года назад
Озвучка короткого мультика, женским голосом. Нужно имитировать разные интонации Голос звонкий, веселый Портфолио обязательноОзвучивание1 исполнительЗавершен4 года назад
Озвучка короткого мультика, женским голосом. Нужно имитировать разные интонации Голос звонкий, веселый Портфолио обязательноОзвучиваниенет заявокЗакрыт4 года назад
- $2500
Нужен программист для разработки Android игры, такого плана https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bimiboo.colors https://www.youtube.com/watch?v=olJYJ9MBaYY Опыт работы и портфолио обязательны, предоставьте ссылки на Google Play, на те игры которые разрабатывали ...Разработка игр12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1500
Нужен Аниматор на постоянную работу. Оплата договорная(сдельная) + премии Описание работы: 1) Требуется создание простых 2D мультиков 60 секунд 2) Отрисовка персонажей и фонов, большая ...Закрыт6 лет назад
- $300
Оплата 20 WMZ за мультик 60-90 секунд 3-4 мультика в неделю 1) Я выдаю мультик и примеры того как делалась озвучка 2)Требуется подобрать музыку из библиотеки YouTube 3)Подобрать звуки ...Озвучивание24 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $300
Писать небольшие сценарии для канала https://www.youtube.com/channel/UCE_URvMQZgvPqd8rzlFF58A/videos Сценарии должны быть динамичные, добрые. Один интересный поворот сюжета. Мультики на 60-90сек Если у Вас есть портфолио и отзывы, возможна предоплата. Если ...Сценарии30 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Для канала https://www.youtube.com/channel/UCE_URvMQZgvPqd8rzlFF58A/videos Требуется сценарист для написания 20 сценариев детских мультиков. Сценарии должны быть положительные, отсутствие негативных эмоций. Сценарии динамичные Мультики короткие 1-1,5мин, то есть одна ситуация и один-два ...Сценарии16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5000
Нужен программист для разработки Android игры, такого плана https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sagosago.Friends.googleplay Опыт работы и портфолио обязательны, предоставьте ссылки на Google Play, на те игры которые разрабатывали Последовательность работы : ...Разработка игр6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2000
Нужен Аниматор – Художник на постоянную работу. Оплата 2$ за секунду + премии Описание работы 1) Требуется создание простых 2D мультиков 60 секунд 2) Отрисовка ...Закрыт7 лет назад
- $100
Требуется сценарист для написания 10 сценариев детскихмультиков.Сценарии должны быть положительные, полное отсутствиенегативных эмоций. Мультики короткие 1-1,5мин, то есть одна ситуация и один интересный поворот сюжета.Примерhttps://drive.google.com/file/d/1Fs3uxzrYbzZeROefb1n96d4OjSbMgKkf/viewСценарии21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $2000
Мне пишет много начинающих аниматоров, без портфолио. Если у Вас нет портфолио, но хотите работать, тогда 1) возьмите один из трех мультиков-примеров, ссылки на которые я разместил внизу ...Анимация14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3000
Требуется команда разработчиков для создание Android игры под Youtube канал Тематика – детская обучающая игра, уже есть готовые персонажи и частично фоны У меня есть ТЗ, но приветствуется Ваш анализ ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется скачивать видео с канала ютуб, редактировать и заливать на канал. Работа в программе Sony Vegas. Укажите, в каких мультимедийных программах умеете работать. Оплата 100$ в месяц. Заливать видео надо каждый ...Анимация38 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2000
Нужен художник-аниматор на постоянную работу. Оплата договорная и зависит от вашего уровня Описание работы 1) Требуется создание простых 2D мультиков, 60 секунд 2) Отрисовка персонажей и ...Анимация19 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется на постоянную работу художник, для отрисовки значков к мультикам. Вы предлагаете идею значка и мы ее согласовываем. Пример работы выдам в личку Оплата договорнаяИллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется отрисовать значки к видео Я выдаю пример значка, идею значка, исходные материалы, то есть фоны, персонажей и т.д. Пример работы выдам в личку Работа постоянная Оплата договорнаяИллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать и анимировать в 2D 60-90 секундный мультик, Подробности, примеры мультиков дам в личку Наличие портфолио обязательноАнимация16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать и анимировать в 2D 60-90 секундный мультик, Подробности, примеры мультиков дам в личку Наличие портфолио обязательноЗакрыт8 лет назад
- $10
Я даю пример видео, на основе этого видео создаете сценарий - творчески перерабатываете - добавляете свои, интересные повороты сюжета - можете перерабатывать сценарий полностью, оставляя только тему сценарияСценарии1 исполнительЗавершен8 лет назад