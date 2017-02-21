hno3

Игорь Нестеренко hno3

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Монтаж звуковой дорожки для Youtube Shorts

    $15

    Требуется выполнить монтаж звуковой дорожки для видео, предназначенного для Youtube Shorts. Необходимо учесть примеры и сделать качественный аудиомонтаж с учетом всех деталей. Подробности и примеры предоставлены.

    Аудиомонтаж54 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучка мультика

    Озвучка короткого мультика, женским голосом. Нужно имитировать разные интонации Голос звонкий, веселый Портфолио обязательно

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Озвучка мультика

    Озвучка короткого мультика, женским голосом. Нужно имитировать разные интонации Голос звонкий, веселый Портфолио обязательно

    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист для разработки Android игры

    $2500

    Нужен программист для разработки Android игры,  такого плана https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bimiboo.colors https://www.youtube.com/watch?v=olJYJ9MBaYY Опыт работы и портфолио обязательны, предоставьте ссылки на Google Play, на те игры которые разрабатывали ...

    Android
    Разработка игр12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Аниматор 2D-мультиков

    $1500

    Нужен Аниматор на постоянную работу. Оплата договорная(сдельная) + премии Описание работы: 1) Требуется создание простых 2D мультиков 60 секунд 2) Отрисовка персонажей и фонов, большая ...

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сценарист на постоянную работу

    $300

    Писать небольшие сценарии для канала https://www.youtube.com/channel/UCE_URvMQZgvPqd8rzlFF58A/videos   Сценарии должны быть динамичные, добрые. Один интересный поворот сюжета. Мультики на 60-90сек Если у Вас есть портфолио и отзывы, возможна предоплата. Если ...

    Сценарии30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сценарист для мультиков

    $200

    Для канала https://www.youtube.com/channel/UCE_URvMQZgvPqd8rzlFF58A/videos   Требуется сценарист для написания 20 сценариев детских мультиков. Сценарии должны быть положительные, отсутствие негативных эмоций. Сценарии динамичные  Мультики короткие 1-1,5мин, то есть одна ситуация и один-два ...

    Сценарии16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист для разработки Android игры

    $5000

    Нужен программист для разработки Android игры,  такого плана https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sagosago.Friends.googleplay Опыт работы и портфолио обязательны, предоставьте ссылки на Google Play, на те игры которые разрабатывали Последовательность работы : ...

    Android
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Аниматор-Художник 2D-мультиков

    $2000

    Нужен Аниматор – Художник на постоянную работу. Оплата 2$ за секунду + премии Описание работы 1) Требуется создание простых 2D мультиков 60 секунд 2) Отрисовка ...

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сценарист для мультиков

    $100

    Требуется сценарист для написания 10 сценариев детскихмультиков.Сценарии должны быть положительные, полное отсутствиенегативных эмоций. Мультики короткие 1-1,5мин, то есть одна ситуация и один интересный поворот сюжета.Примерhttps://drive.google.com/file/d/1Fs3uxzrYbzZeROefb1n96d4OjSbMgKkf/view

    Сценарии21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Аниматор-Художник 2D-мультиков

    $2000

    Мне пишет много начинающих аниматоров, без портфолио. Если у Вас нет портфолио, но хотите работать, тогда 1) возьмите один из трех мультиков-примеров, ссылки на которые я разместил внизу ...

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка Android игры

    $3000

    Требуется команда разработчиков для создание Android игры под Youtube канал Тематика – детская обучающая игра, уже есть готовые персонажи и частично фоны У меня есть ТЗ, но приветствуется Ваш анализ ...

    Android
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Менеджер по загрузки видео на канал Ютуб

    $100

    Требуется скачивать видео с канала ютуб, редактировать и заливать на канал. Работа в программе Sony Vegas. Укажите, в каких мультимедийных программах умеете работать. Оплата 100$ в месяц. Заливать видео надо каждый ...

    Анимация38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Художник-аниматор 2D-мультиков

    $2000

    Нужен художник-аниматор на постоянную работу. Оплата договорная и зависит от вашего уровня Описание работы 1) Требуется создание простых 2D мультиков, 60 секунд 2) Отрисовка персонажей и ...

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарий для 1 мин мультика

    $10

    Я даю пример видео, на основе этого видео создаете сценарий - творчески перерабатываете - добавляете свои, интересные повороты сюжета - можете перерабатывать сценарий полностью, оставляя только тему сценария

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Озвучка мультика
На протяжение многолетнего сотрудничества: только четкие задачи, только интересные проекты, исключительно своевременная оплата. Благодарю, Игорь!
Сотрудничаю много лет, только положительное впечатление от работы!
Ответный отзыв
liza-elizabeth
Елизавета 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сценарий для 1 мин мультика
Сотрудничеством с Игорем довольна, хороший заказчик и интересная работа с достойной оплатой.
Хорошо делает свою работу
Ответный отзыв