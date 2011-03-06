Требуется ответственный сотрудник для поиска статей для сайта. Рерайт делать не нужно, только поиск и подбор ключей для статей. Тематика статей - бизнес, заработок, компьютеры, женские тематики. ...
Копирайтинг3 заявки
Закрыт
14 лет назад
Требуется ответственный сотрудник для поиска статей для сайта. Рерайт делать не нужно, только поиск и подбор ключей для статей. Тематика статей - бизнес, заработок, компьютеры, женские тематики. ...
Требуется ответственный и внимательный сотрудник для наполнения SEO рерайтом сайта на WordPress. Тематика сайта Идеи для бизнеса, статьи по 1000 знаков без пробелов с оптимальным вхождением СЧ и НЧ ключей. ...