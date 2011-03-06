hombiz

Арина hombiz

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поиск статей для сайта, подбор ключевых фраз.

    Требуется ответственный сотрудник для поиска статей для сайта. Рерайт делать не нужно, только поиск и подбор ключей для статей. Тематика статей - бизнес, заработок, компьютеры, женские тематики. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO рерайт и наполнение сайта на WordPress

    $10000

    Требуется ответственный и внимательный сотрудник для наполнения SEO рерайтом сайта на WordPress. Тематика сайта Идеи для бизнеса, статьи по 1000 знаков без пробелов с оптимальным вхождением СЧ и НЧ ключей. ...

    WordPress
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад