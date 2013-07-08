hostadmin-pro

Андрей hostadmin-pro

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Linux/Unix системный администратор. Умею все!

Здравствуйте,

Я специализируюсь на администрировании систем на базе Linux/Unix. Направление - хостинг сайтов, защита информации, load balancing, failover и т.д.

Работаю с проверенными решениями, быстро, качественно и недорого.

Готов выполнять для Вас как разовые задания, так и поддерживать сервера на постоянной основе.

Время реакции на проблему - 10 минут днем, 45 минут - ночью

Опыт работы - 12 лет

Работал и работаю в ведущих компаниях отрасли, среди моих клиентов ведущие хостинг-компании, крупные интернет проекты и т.д.

Контакты:

email: [email protected]

skype: hostadmin.pro

Что я делаю:

- Настройка серверов, кластерных решений, систем виртуализации и вообще любых конфигураций unix/linux серверов

- Создание сложных и не стандартных конфигураций: веб-кластеры, облачные решения, автоматизация, failover и т.д.

- Тех. поддержка на русском и английском любого продукта и любых пользователей (support)

- Защищаю Ваши сервера от DDoS, вирусов, хакеров и прочей нечести. В том числе на постоянной основе (превентивно)

- И многое другое :)

Что я знаю:

- Операционные системы: ЛЮБЫЕ linux/unix системы, за исключением явной экзотики (и то скорее всего сталкивался), Windows - чуть выше среднего, "флагманы" в своем классе знаю в совершенстве, а именно unix - FreeBSD, linux-server - CentOS, Debian, Fedora, linux-desktop - Ubuntu, Mandriva, Mint, Suse

- Сервисы: web - apache, nginx, tomcat, varnish, FastCGI/php-fpm; db - mysql, postgresql, oracle, cassandra, redis, etc; firewall - csf, ipfw, iptables, traffic shaping, balancing, bonding, failver etc, все перечислять места не хватит, но с вероятностью 80% то что Вам требуется я знаю, с вероятностью 95% я хоть раз работал с тем, что Вам нужно, если это даже что-то экзотическое

- Работа с программно-аппаратными маршрутизаторами: CISCO, 3Com, Telesin, D-Link, Tenda

- Огромный опыт решения различных проблем (troubleshooting)

Что я НЕ делаю:

- Я не занимаюсь взломом чего либо (hacking), даже с целью проверки на уязвимость Ваших проектов. Я готов провести аудит, но при наличии полного доступа

- Я не устанавливаю и не обслуживаю «пиратское» ПО, любые обходы лицензии и т.д. Если Вам нужно, чтобы я поставил/настроил платное ПО, то я могу сделать это или на триальной версии или на официально купленной

- Я не работаю через TeamViewer и другие средства контроля процесса. Доступ всегда можно предоставить через ssh (linux/unix) и rdp (windows), на крайний случай есть VNC. Кроме того, я работаю на linux, а TeamViewer не поддерживается корректно на нем

- Я не работаю на постоянной основе с почасовой оплатой. Если Вам нужно разовое решение проблемы, то мы просто обсуждаем цену, я выполняю работу и получаю оговоренную сумму, но я никогда не буду работать на условиях: «Нам нужно обслуживать N серверов, где время от времени появляются проблемы. За решение таких проблем мы готовы платить X долларов в час». Другими словами, если я Вам нуже с гарантированным временем реакции, то будьте готовы за это платить.

Постоянное обслуживание возможно только при фиксированной ставке в месяц (или другой промежуток времени), либо по принципу: абонемент за определенный круг работ + разовые выплаты за то что сверх этого

- Естественно, я не делаю каких либо действий, запрещенных законодательством Российской Федерации

Надеюсь на Ваше понимание

PHPMySQLOraclePostgreSQLLinuxNginxCentOSApacheUbuntuDebianFreeBSDUnixRedisЗащита информации
Отзывы заказчиков
penguin
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
3 балла
10 лет назад
Аудит сервера
Двоякое чувство. Сначала было все идеально и работа и общение. Работа была завершена, оплачена. Через неделю вылезли косяки, связанные с выполненной работой. Сначала были обещания типа "сделаю завтра". Позже - полное игнорирование по всем ранее работающим и используемым средствам связи (сообщения на веблансере, е-мейл, скайп, телефон). При этом человек появляется на сайте. Бду искать другого исполнителя для исправления косяков.
Все, в принципе нормально, но не в восторге
Ответный отзыв
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Freebsd 9.1 и проблема с USB
Отличный исполнитель, все настроил очень быстро и правильно. Рекомендую.
Приятный в общении, адекватный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
helenby1
Беларусь
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Вытащить email из СПАМа
Андрей оказал консультацию уже на фазе подачи заявки и в последствии быстро выполнил работу, а также дал советы. Могу рекомендовать его как профессионала в своей области, обладающего хорошими коммуникациями.
Было приятно работать с Еленой. Все четко и по делу, оплата сразу
Ответный отзыв
sabio
Марат 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Настроить сервер для Битрикс
Качество, профессионализм и ответственность качества, которые присущи господину Андрею. Человек полностью отвечает за свои слова, четко обозначил сроки настройки сервера, и вовремя все сделал. Качество работы очень понравилось, знает тонкости и секреты, работа ювелирная. Благодарю за честность и понимание.
Очень понравилось работать с Маратом. Четкая постановка задачи, все вопросы и замечания только по делу, расчет сразу же (по факту даже на 90% завершения проекта). Рекомендую как ответственного и адекватного заказчика и просто приятного в общении человека
Ответный отзыв
Cruiser_Group
Владимир 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
8 баллов
11 лет назад
Сборка инсталяционного пакета ubuntu
Сделал все качественно, однако не 10, так как, вначале, заставил понервничать, не предупредив уехал в командировку.
Нормально поработали
Ответный отзыв
Системное администрирование
8 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга