Linux/Unix системный администратор. Умею все!

Здравствуйте,

Я специализируюсь на администрировании систем на базе Linux/Unix. Направление - хостинг сайтов, защита информации, load balancing, failover и т.д.

Работаю с проверенными решениями, быстро, качественно и недорого.

Готов выполнять для Вас как разовые задания, так и поддерживать сервера на постоянной основе.

Время реакции на проблему - 10 минут днем, 45 минут - ночью

Опыт работы - 12 лет

Работал и работаю в ведущих компаниях отрасли, среди моих клиентов ведущие хостинг-компании, крупные интернет проекты и т.д.

Контакты:

email: [email protected]

skype: hostadmin.pro

Что я делаю:

- Настройка серверов, кластерных решений, систем виртуализации и вообще любых конфигураций unix/linux серверов

- Создание сложных и не стандартных конфигураций: веб-кластеры, облачные решения, автоматизация, failover и т.д.

- Тех. поддержка на русском и английском любого продукта и любых пользователей (support)

- Защищаю Ваши сервера от DDoS, вирусов, хакеров и прочей нечести. В том числе на постоянной основе (превентивно)

- И многое другое :)

Что я знаю:

- Операционные системы: ЛЮБЫЕ linux/unix системы, за исключением явной экзотики (и то скорее всего сталкивался), Windows - чуть выше среднего, "флагманы" в своем классе знаю в совершенстве, а именно unix - FreeBSD, linux-server - CentOS, Debian, Fedora, linux-desktop - Ubuntu, Mandriva, Mint, Suse

- Сервисы: web - apache, nginx, tomcat, varnish, FastCGI/php-fpm; db - mysql, postgresql, oracle, cassandra, redis, etc; firewall - csf, ipfw, iptables, traffic shaping, balancing, bonding, failver etc, все перечислять места не хватит, но с вероятностью 80% то что Вам требуется я знаю, с вероятностью 95% я хоть раз работал с тем, что Вам нужно, если это даже что-то экзотическое

- Работа с программно-аппаратными маршрутизаторами: CISCO, 3Com, Telesin, D-Link, Tenda

- Огромный опыт решения различных проблем (troubleshooting)

Что я НЕ делаю:

- Я не занимаюсь взломом чего либо (hacking), даже с целью проверки на уязвимость Ваших проектов. Я готов провести аудит, но при наличии полного доступа

- Я не устанавливаю и не обслуживаю «пиратское» ПО, любые обходы лицензии и т.д. Если Вам нужно, чтобы я поставил/настроил платное ПО, то я могу сделать это или на триальной версии или на официально купленной

- Я не работаю через TeamViewer и другие средства контроля процесса. Доступ всегда можно предоставить через ssh (linux/unix) и rdp (windows), на крайний случай есть VNC. Кроме того, я работаю на linux, а TeamViewer не поддерживается корректно на нем

- Я не работаю на постоянной основе с почасовой оплатой. Если Вам нужно разовое решение проблемы, то мы просто обсуждаем цену, я выполняю работу и получаю оговоренную сумму, но я никогда не буду работать на условиях: «Нам нужно обслуживать N серверов, где время от времени появляются проблемы. За решение таких проблем мы готовы платить X долларов в час». Другими словами, если я Вам нуже с гарантированным временем реакции, то будьте готовы за это платить.

Постоянное обслуживание возможно только при фиксированной ставке в месяц (или другой промежуток времени), либо по принципу: абонемент за определенный круг работ + разовые выплаты за то что сверх этого

- Естественно, я не делаю каких либо действий, запрещенных законодательством Российской Федерации

Надеюсь на Ваше понимание