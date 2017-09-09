hovhannisyanva91

Ваагн Оганнесян hovhannisyanva91hovhannisyanva91
32 годаАрмения/Ереван
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Full stack Developer
Я full stack разработчик. Выполню практически любого вида задачи по веб-разработке, работаю как с бэкендом, так и фронтендом.
У меня пятилетний опыт в различных сферах программирования. В мои навыки и опыт входит следующие программные продукты:
- HTML
- CSS
- PHP
- Laravel
- Javascript
- Angular.js
- jQuery
- Wordpress
Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, стрессоустойчив, выполню работу в срок. У меня индивидуальный подход к каждому проекту!