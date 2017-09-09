hovhannisyanva91

Full stack Developer

Я full stack разработчик. Выполню практически любого вида задачи по веб-разработке, работаю как с бэкендом, так и фронтендом.

У меня пятилетний опыт в различных сферах программирования. В мои навыки и опыт входит следующие программные продукты:

- HTML

- CSS

- PHP

- Laravel

- Javascript

- Angular.js

- jQuery

- Wordpress

Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, стрессоустойчив, выполню работу в срок. У меня индивидуальный подход к каждому проекту!