hovhannisyanva91

Ваагн Оганнесян hovhannisyanva91

 
32 годаАрмения/Ереван
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Full stack Developer

Я full stack разработчик.  Выполню практически любого вида задачи по веб-разработке, работаю как с бэкендом, так и фронтендом.

У меня пятилетний опыт в различных сферах программирования.  В мои навыки и опыт входит следующие программные продукты: 

- HTML

- CSS

- PHP

- Laravel

- Javascript

- Angular.js

- jQuery 

- Wordpress

Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, стрессоустойчив, выполню работу в срок.  У  меня индивидуальный подход к каждому проекту!

PHPJavascriptWordPressLaravelHTMLCSSjQuery