Необходимо выполнить баннер 120x60 для мониторинга hyip.fm http://www.hyip.fm/ Возможные надписи: HYIP.fm + HYIP rating and monitor HYIP monitoring service Your favorite HYIP monitoring site Предпочтение будет отдаваться анимированным GIF баннерам.
- Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо выполнить дизайн для почтовика: http://www.bakster.info/ - вёрстка не нужна, только .psd - особое внимание обратить на логотипДизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо создать иконки(смайлики) для страницы голосования. Пример здесь: http://hyip.fm/det9.shtmlИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен17 лет назад
Баннер (monitoring button) для сайта hyip.fm Необходимо выполнить 4 картинки, отображающие статусы и статистику hyip проектов: Paid, Waiting, Problem, Not Paid. Примерный размер 115X225 На баннере будет присутствовать: -логотип, название мониторинга HYIP.fm -название HYIP проекта -изображение, характеризующее статус -дата, статистика и т.д. Примеры подобных баннеров ...Баннеры1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Дизайн для HYIP мониторинга hyip.fm - шапка, лого - баннеры 468x60, 120x60 - кнопка мониторинга (платит, не платит и т.д.) --- Не смотря на бизнес направленность сайта, хотелось бы иметь дизайн радио-тематики, т.к. домен в зоне FM. Дизайн должен быть лёгким ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт17 лет назад
Дизайн для HYIP мониторинга hyip.fm - шапка, лого - баннеры 468x60, 120x60 - кнопка мониторинга (платит, не платит и т.д.) --- Не смотря на бизнес направленность сайта, хотелось бы иметь дизайн радио-тематики, т.к. домен в зоне FM. Дизайн должен быть лёгким ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад