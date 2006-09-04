Дизайн для HYIP мониторинга hyip.fm - шапка, лого - баннеры 468x60, 120x60 - кнопка мониторинга (платит, не платит и т.д.) --- Не смотря на бизнес направленность сайта, хотелось бы иметь дизайн радио-тематики, т.к. домен в зоне FM. Дизайн должен быть лёгким ...