hyipman

Man Hyip hyipman

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер 120x60

    Необходимо выполнить баннер 120x60 для мониторинга hyip.fm http://www.hyip.fm/ Возможные надписи: HYIP.fm + HYIP rating and monitor HYIP monitoring service Your favorite HYIP monitoring site Предпочтение будет отдаваться анимированным GIF баннерам.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер для мониторинга HYIPfm

    Баннер (monitoring button) для сайта hyip.fm Необходимо выполнить 4 картинки, отображающие статусы и статистику hyip проектов: Paid, Waiting, Problem, Not Paid. Примерный размер 115X225 На баннере будет присутствовать: -логотип, название мониторинга HYIP.fm -название HYIP проекта -изображение, характеризующее статус -дата, статистика и т.д. Примеры подобных баннеров ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для HYIP мониторинга

    Дизайн для HYIP мониторинга hyip.fm - шапка, лого - баннеры 468x60, 120x60 - кнопка мониторинга (платит, не платит и т.д.) --- Не смотря на бизнес направленность сайта, хотелось бы иметь дизайн радио-тематики, т.к. домен в зоне FM. Дизайн должен быть лёгким ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для HYIP мониторинга

    Дизайн для HYIP мониторинга hyip.fm - шапка, лого - баннеры 468x60, 120x60 - кнопка мониторинга (платит, не платит и т.д.) --- Не смотря на бизнес направленность сайта, хотелось бы иметь дизайн радио-тематики, т.к. домен в зоне FM. Дизайн должен быть лёгким ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
fabdes
35 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$25
10 баллов
17 лет назад
Баннер 120x60
Было очень приятно работать. Все во время.
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
maDByte
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
$200
10 баллов
17 лет назад
Дизайн сервиса почтовых рассылок
Отличный заказчик
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
baglov
37 летЛатвия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Иконки для HYIPfm
Четко ставит задачи. Честный.
Спасибо. Работа выполнена качественно и в срок. Было приятно с Вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв