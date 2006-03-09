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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
Спасибо. Работа выполнена качественно и в срок. Было приятно с Вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Четко ставит задачи. Честный.
$5
10 баллов
17 лет назад
Доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, главное честный. Всем рекомендую.
$20
10 баллов
18 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
18 лет назад
Работа выполнена качественно и быстро.
$4
10 баллов
18 лет назад
Все было сделано быстро и качественно.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, бысторо отвечает на e-mail, своевременная оплата.