baglov

Сергей Баглов baglov

 
37 летЛатвия/Рига
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Портфолио: http://www.weblancer.net/users/baglov/portfolio/
Портфолио
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Отзывы заказчиков
hyipman
Man Hyip 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Иконки для HYIPfm
Спасибо. Работа выполнена качественно и в срок. Было приятно с Вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Четко ставит задачи. Честный.
Ответный отзыв
olpa
Олег 
46 летГермания
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Баннер для phpBB Antispam HOWTO
Доволен.
Хороший заказчик, главное честный. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
patriot
Россия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
Специальное предложение для начинающих дизайнеров!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Kerk
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
18 лет назад
Иконка для логической игры
Работа выполнена качественно и быстро.
alex5237
Гость 
NaN летРоссия
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов
$4
10 баллов
18 лет назад
Нарисовать простую картинку
Все было сделано быстро и качественно.
Четкая постановка задачи, бысторо отвечает на e-mail, своевременная оплата.
Ответный отзыв