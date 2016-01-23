i-good

Кудряшов Игорь i-good

 
33 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ведение группы ВКонтакте

    Здравствуйте! Требуется ведение группы. Качественный контент, выполненный в графическом редакторе. Конкурсы и так далее. Тематика похудение, правильное питание. Присылайте цены. Спасибо.

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощь по проекту

    Требуется помощь по проекту например - выставлять цели в яндекс метрике, гугл аналитикс. - работа с лендингами, сайтом - помощь в синхронизации сайта с срм системой, почтовыми сервисами и другими задачами, которые будут появляться в ходе работы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад