Необходимо сверстать лендинга размером на 1 экран. На лендиге лого, текст, кнопка, всплывающая форма захвата(нужно синхронизировать с срм) Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.
HTML-верстка22 заявки
Закрыт
8 лет назад
Необходимо сверстать лендинга размером на 1 экран. На лендиге лого, текст, кнопка, всплывающая форма захвата(нужно синхронизировать с срм) Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки. Спасибо.
Здравствуйте! Требуется ведение группы. Качественный контент, выполненный в графическом редакторе. Конкурсы и так далее. Тематика похудение, правильное питание. Присылайте цены. Спасибо.
Требуется помощь по проекту например - выставлять цели в яндекс метрике, гугл аналитикс. - работа с лендингами, сайтом - помощь в синхронизации сайта с срм системой, почтовыми сервисами и другими задачами, которые будут появляться в ходе работы ...