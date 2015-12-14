i-prohacheva

Инна i-prohacheva

 
42 годаРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Сайт под ключ

  • 3D картинка лава или пропасть

    Куплю 3D картинку лава или пропасть , она будет использована для 3D пола в с/у, разрешение изображение соответствующее  размеру с/у 3Х3 , цвета присутствующие в картинке : красный, желтый, черный, серый.

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт под ключ , с последующим продвижением .

    Сайт визитка для строительной-архитектурной  компании, много информационный . Сайт будет состоять из 4-х разделов : строительство , проектирование, дизайн( экстерьер, интерьер, ландшафт, фитодизайн), комплектация объекта под ключ, в каждом отделе много подразделов.   Требуется полная самоотдача ...

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад