i-prohacheva

Куплю 3D картинку лава или пропасть , она будет использована для 3D пола в с/у, разрешение изображение соответствующее размеру с/у 3Х3 , цвета присутствующие в картинке : красный, желтый, черный, серый.
3D-графика3 заявки
Закрыт
8 лет назад
Куплю 3D картинку лава или пропасть , она будет использована для 3D пола в с/у, разрешение изображение соответствующее размеру с/у 3Х3 , цвета присутствующие в картинке : красный, желтый, черный, серый.
Сайт визитка для строительной-архитектурной компании, много информационный . Сайт будет состоять из 4-х разделов : строительство , проектирование, дизайн( экстерьер, интерьер, ландшафт, фитодизайн), комплектация объекта под ключ, в каждом отделе много подразделов. Требуется полная самоотдача ...