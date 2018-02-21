PHP без фреймворков. Проект - http://afly.co/mtv Задание: В личном кабинете есть криптовалютная биржа. Торги выглядят так http://prntscr.com/m7cz9u Есть баланс http://prntscr.com/m7czls Торги с балансом не ...
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Пример кусок кода. if tx.get('generated', False) == False : print("Transaction ID: " + tx['txid'] + " add " + str (tx['amount']) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист. Который умеет поднимать ноды на впс. И сможет их подключать к сайту. Сайт написан на php. Около 14 монет уже поднято. Часть из них подключенно к сайту.Системное программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен человек имеющий опыт в обучении нейронных сетей и знающий язык программирования С# или любой другой, с помощью которого можно считывать данные с клавиатуры Есть кнопка регистрации и кнопка входа. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен модуль оплаты для друпала 7 1) Модуль платежки https://ru.cryptonator.com/api 2) юзер регистрируется на сайте заходит в личный кабинет, у него будет или странитса или поле для пополнение баланса. Водит нужную сумму его перенаправляет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно нарисвать логотип для сайта (полет фантазий) http://www.iphone4all.store/ Рисуйте, выберу подходящий (можете накидать примеры) ПРАВКА- 1) САЙТ БУДЕТ НАЗЫВАТСЯ iphone4all.store/ - не юнишоп (это демка) 2) ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад