i-seo32

Артем Гавердовский i-seo32

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Доделать личный кабинет

    PHP без фреймворков. Проект - http://afly.co/mtv Задание: В личном кабинете есть криптовалютная биржа. Торги выглядят так http://prntscr.com/m7cz9u Есть баланс http://prntscr.com/m7czls Торги с балансом не ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Криптовалюты

    Требуется специалист. Который умеет поднимать ноды на впс. И сможет их подключать к сайту. Сайт написан на php. Около 14 монет уже поднято. Часть из них подключенно к сайту.

    PHP
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программная часть по дипломной работе

    Нужен человек имеющий опыт в обучении нейронных сетей и знающий язык программирования С# или любой другой, с помощью которого можно считывать данные с клавиатуры Есть кнопка регистрации и кнопка входа. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Модуль для друпала 7

    Нужен модуль оплаты для друпала 7 1) Модуль платежки https://ru.cryptonator.com/api 2) юзер регистрируется на сайте заходит в личный кабинет, у него будет или странитса или поле для пополнение баланса. Водит нужную сумму его перенаправляет ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать логотип

    $20

    Нужно нарисвать логотип для сайта (полет фантазий) http://www.iphone4all.store/ Рисуйте, выберу подходящий (можете накидать примеры) ПРАВКА- 1) САЙТ БУДЕТ НАЗЫВАТСЯ iphone4all.store/  - не юнишоп (это демка) 2) ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Программная часть по дипломной работе
Рекомендую Артёма как ответственного заказчика: чёткая постановка задачи, постоянная готовность к обсуждению и уточнению деталей, заинтересованность в результате и сотрудничестве, всегда на связи, быстрое подтверждение оплаты.
Рекомендую Константина как ответственного исполнителя. Всё было сделано в оговоренные сроки. Задача выполнена на высшем уровне. Программой более чем доволен, спасибо!
Ответный отзыв
Megadoomer
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать логотип
Отличный заказчик. Рекомендую!
Всё просто бомба! Советую
Ответный отзыв