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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
Все ОК!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством.Оплата пришла по выполнению работы.
$5
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Быстро сделал объявления для моей рекламной компании на Директе. Всем рекомендую работать с ним!
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству с Ильдаром. Доступно объяснил задание.С оплатой проблем не было. Всем советую !
$1
10 баллов
12 лет назад
Я выбрал Александр как исполнителя своего проекта,он учел все мои пожелания, выполнил все четко по ТЗ, текст в итоге получился с очень высокой уникальностью. Будем работать дальше. :)
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству с Альбертом! Доступно объяснил задание. Оплата пришла мгновенно! Советую всем!
$5
10 баллов
12 лет назад
Всё просто супер, написал мне 10 объявлений для Яндекс.Директа примерно за час, советую этого исполнителя!
Ответный отзыв
Было приятно работать с Андреем. Доступно объяснил задание. Всем советую!
$22
10 баллов
12 лет назад
Работа сделана очень быстро, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать. Доступно объяснил задание. Оплата по факту.