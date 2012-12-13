iBoOm067

Александр iBoOm067

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

:)

Отзывы заказчиков

pasha-ya
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Рерайт сегодня в течение дня
Все ОК!
Доволен сотрудничеством.Оплата пришла по выполнению работы.
Ответный отзыв
blackice1406
Ильдар 
41 год
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Объявления для Яндекс Директа
Отличный исполнитель. Быстро сделал объявления для моей рекламной компании на Директе. Всем рекомендую работать с ним!
Рад сотрудничеству с Ильдаром. Доступно объяснил задание.С оплатой проблем не было. Всем советую !
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premiumseo
Альберт 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Выполнить рерайт статьи на тему гороскоп
Я выбрал Александр как исполнителя своего проекта,он учел все мои пожелания, выполнил все четко по ТЗ, текст в итоге получился с очень высокой уникальностью. Будем работать дальше. :)
Рад сотрудничеству с Альбертом! Доступно объяснил задание. Оплата пришла мгновенно! Советую всем!
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dumix69
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Объявления
Всё просто супер, написал мне 10 объявлений для Яндекс.Директа примерно за час, советую этого исполнителя!
Было приятно работать с Андреем. Доступно объяснил задание. Всем советую!
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comm
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов
$22
10 баллов
12 лет назад
Разместить объявления на avito
Работа сделана очень быстро, всем рекомендую!
Было приятно работать. Доступно объяснил задание. Оплата по факту.
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