iamincognito

Ищу контент-менеджера для работы на длительной основе. Задача - наполнение сайта контентом. Тематика - техническая, достаточно узкая "околоавтомобильная". От меня - настройка редакторского аккаунта, предоставление некоторого количества первоначального статейного материала. Сайт на малоизвестной в рунете ...
- Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо восстановить статьи, сконвертированные pdf -> doc. В исходных документах журнальная верстка (см. порезанный пример во вложении). В каждом таком документе (всего исходных документов около 40) примерно 2-3 больших статьи (по 6-8К символов) и 3-4 мелких ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт, состоящий из ~2000 статичных страниц. Нужен быстрый php-скрипт, который получает на входе: 1) карту сайта в виде списка ссылок в txt (одна строка - одна ссылка); 2) паттерн поиска (строка, может быть регулярным выражением); 3) строку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Ответный отзыв
Заказывал обработку плохо распознанных текстов - все сделано быстро и качественно. Рекомендую Лену, как добросовестного и ответственного исполнителя.