iamincognito

Константин Стрюков iamincognito

 
45 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

ICQ# 170138722

  • Наполнение сайта материалами

    Ищу контент-менеджера для работы на длительной основе. Задача - наполнение сайта контентом. Тематика - техническая, достаточно узкая "околоавтомобильная". От меня - настройка редакторского аккаунта, предоставление некоторого количества первоначального статейного материала. Сайт на малоизвестной в рунете ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редактирование и корректировка документов

    Необходимо восстановить статьи, сконвертированные pdf -&gt; doc. В исходных документах журнальная верстка (см. порезанный пример во вложении). В каждом таком документе (всего исходных документов около 40) примерно 2-3 больших статьи (по 6-8К символов) и 3-4 мелких ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт для правки статичного сайта

    Есть сайт, состоящий из ~2000 статичных страниц. Нужен быстрый php-скрипт, который получает на входе: 1) карту сайта в виде списка ссылок в txt (одна строка - одна ссылка); 2) паттерн поиска (строка, может быть регулярным выражением); 3) строку ...

    PHPПравки на сайт
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
mizhell
Елена 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
$1
10 баллов
13 лет назад
Редактирование и корректировка документов
Было очень приятно поработать с Константином. Изначально четко определили с ним задачу, и в процессе работы не возникало никаких вопросов и сложностей. Оплата в течение 5 минут без проблем. От сотрудничества с Константином остались только положительные впечатления).
Заказывал обработку плохо распознанных текстов - все сделано быстро и качественно. Рекомендую Лену, как добросовестного и ответственного исполнителя.
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