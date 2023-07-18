Здравствуйте! Необходимо выполнить конкурентно способный дизайн для одностраничного сайта микро финансовой компании.
Дизайн сайтов50 заявок
Закрыт
4 месяца назад
Услуги:
- Верстка сайта + Оптимизация под мобильные устройства
- Написание и поднятие интернет-магазина на PHP
- Пентестинг
Знание языков:
Javascript
PHP
Python (Начальный уровень)
Мои работы:
https://uofinclub.ru/podborzaimov/ (Интернет-магазин. Вместо товара - кредитные предложения)
https://uofinclub.ru/soprovosdeniesdelok/
https://uofinclub.ru/vziskanie/
Контакты:
Здравствуйте! Необходимо выполнить конкурентно способный дизайн для одностраничного сайта микро финансовой компании.