iamwhoiam

Абдорин iamwhoiam

 
30 летИспания/Барселона
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Верстка сайта. Сайт под ключ.

Услуги:

- Верстка сайта + Оптимизация под мобильные устройства

- Написание и поднятие интернет-магазина на PHP

- Пентестинг

Знание языков:

Javascript

PHP

Python (Начальный уровень)

Мои работы:

https://uofinclub.ru/

https://uofinclub.ru/podborzaimov/ (Интернет-магазин. Вместо товара - кредитные предложения)

https://uofinclub.ru/soprovosdeniesdelok/

https://uofinclub.ru/vziskanie/

https://домзалог.рф

Контакты:

https://t.me/lIllIlllIllllIlllllIllllllI

PHPJavascriptPythonВерстка сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей