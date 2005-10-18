idanilov

Team Wareous idanilov

 
44 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Flasher

    $1000

    Разработка многопользовательских online-игр Macromedia Flash 8, AS 1.0 &amp; AS2.0, JavaScript, PHP, MySQL, технический английский, опыт работы от 1 года. Киев-Офис-Fulltime Зарплата по результатам собеседования. P.S: только Киев и только полный день!!! Резюме с примерами или ссылками на портфолио отправлять ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Художник-Дизайнер

    $500

    Разработка графики для мобильных игр, flash игр. Требования: - Adobe Photoshop, Illustrator - умение рисовать пиксельную графику. - технический английский Дополнительно: - 3D Max - Macromedia Flash Зарплата по результатам собеседования.

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Flash:Разработчик

    $500

    Разработка online-игр, в основном карточных и настольных. Требования: - Macromedia Flash 8 - AS, AS2.0 - JavaScript - PHP+MySQL - технический английский - опыт работы от 1 года. Зарплата по результатам собеседования.

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Crossword Maker

    $400

    Небольшое веб-приложении для создания кроссвордов (Cryptic и American). Приложение будет использованно как редактор кроссвордов для клиент-серверного приложения для мобильных телефонов. Функциональность: - Предоставлять авторизованный доступ создания/редактирования кроссвордов; - Создавать/Редактировать кроссворды; - Отображать список существующих кроссвордов; - Отображать статистику по каждому кроссворду; - ...

    PHPMySQL
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Графика для мобильной игры "Freestyle Soccer"

    $500

    К данному проекту нужно нарисовать: - графику для 12 местностей где будут проходить матчи. Есть фотографии каждой, нужно нарисовать tile, и объекты для каждой что бы было узнаваемо в игре. Графика в 2 размерах, для телефонов ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • J2ME: сетевая логическая игра "The Hand"

    $1000

    Логическая игра с 3 уровнями AI. Поддержкой одиночной игры на телефоне против AI, и сетевой игры (GPRS) через сервер. Игра является одной из вариаций игры Rummy (сбор и выкладывние групп карт). В игре принимают участие от 2 ...

    PHPMySQL
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
shamps
Гость 
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
$400
10 баллов
18 лет назад
Crossword Maker
Отличный заказчик. Хороший подход к делу. Все вовремя: предоставил граммотное ТЗ, сделал предоплату. После завершения интересного проекта - деньги оплатил сразу же. Побольше бы таких заказчиков!
Долго не хотел писать отрицательный отзыв, но все таки придеться. Причина - получил кривой, неотлаженный и глючный проект. Внести правки в который, практически невозможно. Проще переделать с нуля. Повелся я на портфолио размещенное на сайте разработчика, меня вполне устраивало показанное там качество работ. На деле же качества не оказалось вообще. Что то в роде "у нас новый программист, мы его обучим на вашем проекте"
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