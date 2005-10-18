Долго не хотел писать отрицательный отзыв, но все таки придеться. Причина - получил кривой, неотлаженный и глючный проект. Внести правки в который, практически невозможно. Проще переделать с нуля. Повелся я на портфолио размещенное на сайте разработчика, меня вполне устраивало показанное там качество работ. На деле же качества не оказалось вообще. Что то в роде "у нас новый программист, мы его обучим на вашем проекте"