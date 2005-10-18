Разработка многопользовательских online-игр Macromedia Flash 8, AS 1.0 & AS2.0, JavaScript, PHP, MySQL, технический английский, опыт работы от 1 года. Киев-Офис-Fulltime Зарплата по результатам собеседования. P.S: только Киев и только полный день!!! Резюме с примерами или ссылками на портфолио отправлять ...
- $1000Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Разработка игр и приложений для мобильных телефонов. Оплата по результатам собеседования.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Разработка графики для мобильных игр, flash игр. Требования: - Adobe Photoshop, Illustrator - умение рисовать пиксельную графику. - технический английский Дополнительно: - 3D Max - Macromedia Flash Зарплата по результатам собеседования.3D-графиканет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Разработка online-игр, в основном карточных и настольных. Требования: - Macromedia Flash 8 - AS, AS2.0 - JavaScript - PHP+MySQL - технический английский - опыт работы от 1 года. Зарплата по результатам собеседования.Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $400
Небольшое веб-приложении для создания кроссвордов (Cryptic и American). Приложение будет использованно как редактор кроссвордов для клиент-серверного приложения для мобильных телефонов. Функциональность: - Предоставлять авторизованный доступ создания/редактирования кроссвордов; - Создавать/Редактировать кроссворды; - Отображать список существующих кроссвордов; - Отображать статистику по каждому кроссворду; - ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $500
К данному проекту нужно нарисовать: - графику для 12 местностей где будут проходить матчи. Есть фотографии каждой, нужно нарисовать tile, и объекты для каждой что бы было узнаваемо в игре. Графика в 2 размерах, для телефонов ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $1000
Логическая игра с 3 уровнями AI. Поддержкой одиночной игры на телефоне против AI, и сетевой игры (GPRS) через сервер. Игра является одной из вариаций игры Rummy (сбор и выкладывние групп карт). В игре принимают участие от 2 ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт18 лет назад