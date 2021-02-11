igins

Иван igins

 
34 годаУкраина/Луганск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн вывеска на магазин

    Дизайн вывески на крышу магазина. Размер - 3м х 50-80см Вывеска - светящиеся буквы. На цветочный магазин. Текст вывески -"Цветочная Поляна" Сделать не строгий шрифт, но хорошо читаемый. Построение строчек как на логотипе "Цветочная поляна" Пример удачной ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
3 года назад
Дизайн вывеска на магазин
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Отличный исполнитель. Работа была выполнена на высшем уровне, на день раньше оговоренного срока. Рекомендую к сотрудничеству!
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