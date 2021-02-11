Дизайн вывески на крышу магазина. Размер - 3м х 50-80см Вывеска - светящиеся буквы. На цветочный магазин. Текст вывески -"Цветочная Поляна" Сделать не строгий шрифт, но хорошо читаемый. Построение строчек как на логотипе "Цветочная поляна" Пример удачной ...