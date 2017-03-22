igorek5408

Здравствуйте господа! Надо продвинуть офтальмологическую клинику в ВК. Со студиями не работаю! Работаю с конкретным исполнителем!!! Мне нужен спец по таргетингу. Профи, и без проблем со сроками. Писать в личку и скайп не нужно, не отвечу! Я знаю что вы умеете красиво ...
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте господа! Надо продвинуть офтальмологическую клинику в инстаграм. Со студиями не работаю! Работаю с конкретным исполнителем!!! Мне нужен спец по инсте. Профи, и без проблем со сроками. Писать в личку и скайп не нужно, не отвечу! Я знаю что вы умеете красиво ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте господа! Надо сделать контекстную рекламу для сайта строительной компании, дома под ключ. В Яндексе, Гугле. Со студиями не работаю! Работаю с конкретным исполнителем!!! Мне нужен директолог. Профи, и без проблем со сроками. Писать в личку и скайп не нужно, не ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте господа СЕОшники! Надо СЕО для сайта строительной компании, дома под ключ. Со студиями не работаю! Работаю с конкретным исполнителем!!! Мне нужен СЕОшник. Профи, с хорошим вкусом и без проблем со сроками. Писать в личку и скайп не нужно, не отвечу! Прилагайте ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте господа дизайнеры! Нужен логотип и фирменный стиль для компании, производство акриловой краски, название компании "СибПром" Со студиями не работаю! Работаю с конкретным исполнителем!!! Мне нужен дизайнер. Профи, с хорошим вкусом и без проблем со сроками. Писать в личку и скайп ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт7 лет назад