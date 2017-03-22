igorek5408

Игорь igorek5408

 
47 летРоссия/Новосибирск
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Нужен таргетолог.

    Здравствуйте господа!  Надо продвинуть офтальмологическую клинику в ВК. Со студиями не работаю!  Работаю с конкретным исполнителем!!!  Мне нужен спец по таргетингу.  Профи, и без проблем со сроками.  Писать в личку и скайп не нужно, не отвечу!  Я знаю что вы умеете красиво ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение в инстаграм

    Здравствуйте господа!  Надо продвинуть офтальмологическую клинику в инстаграм. Со студиями не работаю!  Работаю с конкретным исполнителем!!!  Мне нужен спец по инсте.  Профи, и без проблем со сроками.  Писать в личку и скайп не нужно, не отвечу!  Я знаю что вы умеете красиво ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контекстная реклама.

    Здравствуйте господа!  Надо сделать контекстную рекламу для сайта строительной компании, дома под ключ. В Яндексе, Гугле. Со студиями не работаю!  Работаю с конкретным исполнителем!!!  Мне нужен директолог.  Профи, и без проблем со сроками.  Писать в личку и скайп не нужно, не ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • СЕО продвижение.

    Здравствуйте господа СЕОшники!  Надо СЕО для сайта строительной компании, дома под ключ. Со студиями не работаю!  Работаю с конкретным исполнителем!!!  Мне нужен СЕОшник.  Профи, с хорошим вкусом и без проблем со сроками.  Писать в личку и скайп не нужно, не отвечу!  Прилагайте ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль для компании

    Здравствуйте господа дизайнеры!  Нужен логотип и фирменный стиль для компании, производство акриловой краски, название компании "СибПром"  Со студиями не работаю!  Работаю с конкретным исполнителем!!!  Мне нужен дизайнер.  Профи, с хорошим вкусом и без проблем со сроками.  Писать в личку и скайп ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад