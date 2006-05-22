ilya-msk

ДЕЛЬТА ООО ilya-msk

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP-программист

    $2500

    Знания: * Обязательно: JavaScript, PHP, HTML, CSS * Желательно: AJAX, XLS Требования: * Написание чистого и корректного кода с комментариями * Высокая скорость работы * Сообразительность * Пунктуальность Опыт работы: * от 2-х лет в данной области Обязанности: * Верстка сайтов * Создание CMS систем * Создание веб ...

    PHPJavascriptВерстка сайтаHTMLCSSAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-программист 1200-1500

    $2500

    Знания: * Обязательно: JavaScript, PHP, HTML, CSS * Желательно: AJAX, XLS Требования: * Написание чистого и корректного кода с комментариями * Высокая скорость работы * Сообразительность * Пунктуальность Опыт работы: * от 2-х лет в данной области Обязанности: * Верстка сайтов * Создание CMS систем * Создание веб ...

    PHPJavascriptВерстка сайтаHTMLCSSAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • ПРО

    $2500

    Требуется web-программист на полный рабочий день (Москва) Профессиональное владение: Javascript, PHP, MySQL. Опыт работы: от 2 лет. Навыки работы с чужим кодом. Базовые знания UNIX опыт самостоятельной разработка приложений. Плюсы: xml, php5, perl Бесконечное желание быстро и умно писать код, осваивать новые ...

    PHPJavascriptMySQLPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад