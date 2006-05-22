Требуется web-программист на полный рабочий день (Москва) Профессиональное владение: Javascript, PHP, MySQL. Опыт работы: от 2 лет. Навыки работы с чужим кодом. Базовые знания UNIX опыт самостоятельной разработка приложений. Плюсы: xml, php5, perl Бесконечное желание быстро и умно писать код, осваивать новые ...