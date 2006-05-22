Знания: * Обязательно: JavaScript, PHP, HTML, CSS * Желательно: AJAX, XLS Требования: * Написание чистого и корректного кода с комментариями * Высокая скорость работы * Сообразительность * Пунктуальность Опыт работы: * от 2-х лет в данной области Обязанности: * Верстка сайтов * Создание CMS систем * Создание веб ...
- $2500Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Добрый день! Необходимо разработать дизайн сайта. ТЗ по e-mail' у могу выслать. icq 231 667 327Дизайн сайтов79 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Знания: * Обязательно: JavaScript, PHP, HTML, CSS * Желательно: AJAX, XLS Требования: * Написание чистого и корректного кода с комментариями * Высокая скорость работы * Сообразительность * Пунктуальность Опыт работы: * от 2-х лет в данной области Обязанности: * Верстка сайтов * Создание CMS систем * Создание веб ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Требуется web-программист на полный рабочий день (Москва) Профессиональное владение: Javascript, PHP, MySQL. Опыт работы: от 2 лет. Навыки работы с чужим кодом. Базовые знания UNIX опыт самостоятельной разработка приложений. Плюсы: xml, php5, perl Бесконечное желание быстро и умно писать код, осваивать новые ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад