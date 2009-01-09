indeez1983

Александр Якутин indeez1983

 
40 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Установка, настройка ПО на web серверах (Linux, CentOS)

Администрирование web серверов нагруженных проектов. Знание и умение настраивать и устанавливать серверное ПО: nginx, Apache (всех версий), php, MySQL, sphinx, subversion, Memcached, eAccelerator и пр. Есть опыт перевода нескольких серверов со связки Apache + mod_php на связку nginx + php через FastCGI (портирование rewrite правил из Apache в nginx и тонкая настройка nginx под конкретный сайт). Программная защита от D(D)os атак (собственная разработка), защита от хищения информации с сайтов роботами(собственная разработка). Запуск приложений в chroot окружении. Участвовал в разработке нескольких крупных web — проектови администрировал серверы, на которых они работают, поэтому о проблемах наподобие "сайт не грузится" или "все тормозит" знаю не по наслышке...

PHPMySQLLinuxNginxCentOSApache
Отзывы заказчиков
rubeno
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Настройка VPS и перенос вертуальной площадки
С Александром приятно работать!Спасибо за помошь!Всем советую как исполнителя!
Очень адекватный заказчик, приятно было с ним иметь дело, всем рекомендую с ним работать.
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