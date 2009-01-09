indeez1983

Установка, настройка ПО на web серверах (Linux, CentOS)

Администрирование web серверов нагруженных проектов. Знание и умение настраивать и устанавливать серверное ПО: nginx, Apache (всех версий), php, MySQL, sphinx, subversion, Memcached, eAccelerator и пр. Есть опыт перевода нескольких серверов со связки Apache + mod_php на связку nginx + php через FastCGI (портирование rewrite правил из Apache в nginx и тонкая настройка nginx под конкретный сайт). Программная защита от D(D)os атак (собственная разработка), защита от хищения информации с сайтов роботами(собственная разработка). Запуск приложений в chroot окружении. Участвовал в разработке нескольких крупных web — проектови администрировал серверы, на которых они работают, поэтому о проблемах наподобие "сайт не грузится" или "все тормозит" знаю не по наслышке...