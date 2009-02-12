Требуется нарисовать ФЛЕШКУ по типу http://www.casino-lucky.org/resource/flash/header.swf нарисовать логотип и так же флешку на тему игровые автоматы и казино размеры флешки долнжы быть width="943" height="469"
- $50Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать красивые баннеры для проекта http://www.exchanger39.ru/ След. размеров 120x240 468x60 120x600 & 600x120 200x250 100х100 GIF и 120x240 468x60 ...Баннеры24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Вот баннеры которые нужно сделать https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_percent_468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_robots_468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_welcomebonus_468x60_org.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/240x400.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60-2.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60_120.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/650x100_112.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/240x400_2.swf не которые баннеры нужно будет исправить форматы и так ...Баннеры9 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать формы по типу https://www.changemoney.me/exchange/clearing_request.asp?from=RUR&to=WMZ&type=UT&action=show_request где человек выбирает ВИД ВАЛЮТЫ системы берет из файла КУРСЫ покупки и продажи данной валюты дальше вводит свои данные после чего выбирает БАНК 3 вида. 1. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется разработать проект по приему платежей. На проекте будет МЕНЮ пользователя, балланс его и прочие функции Оплата различных услуг и ихнии статусы Прием денежных средств на Вебмани, Робокасса и тд Админка ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Интересует разработка ПО для сайта по приему платежей. примерно что требуется http://payment.e-pos.ru/ нужно разработать интерфейс приема платежей ( платяжи приниматься будут через мерчант "свой" ) после оплаты передаются ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Создание аналога GRAND CASINO + Доп. новые игрыВеб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт в нем нужно разработать серию мульшных логотипов на основане одного мультяшного героя! Размер логотипов примерно 300х300 не более 10 шт. разных сюжетов!Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт16 лет назад
И так дорогин вебмастера требуется флешка похожая на http://www.igryn.biz/, интересует цена и ваше портфолио!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть уже готовый макет сайта в .psd требуется его верска в html код желательно таблицами!HTML-верстка48 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка баннеров для сайта www.cybergoods.ru, желательно на Flash -- Требуемые форматы: 468х60 120х240 120х600 600х120 -- Так же интересуеют креативные идеи!Баннеры14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $70
Разработка дизайна по макету готовуму + верстка HTML Т.е. уже есть дизайн примерный что нужно логотипы + фото предоставлю.. остается прорисовка в фотошопе + верстка. Дизайн не сложный и довольно простой ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт16 лет назад