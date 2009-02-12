infringer

Andrey infringer

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Нарисовать логотип + флешку

    $50

    Требуется нарисовать ФЛЕШКУ по типу http://www.casino-lucky.org/resource/flash/header.swf нарисовать логотип и так же флешку на тему игровые автоматы и казино размеры флешки долнжы быть width="943" height="469"

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание баннеров

    Требуется создать красивые баннеры для проекта http://www.exchanger39.ru/ След. размеров 120x240 468x60 120x600 &amp; 600x120 200x250 100х100 GIF и 120x240 468x60 ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание flash Баннеров

    Вот баннеры которые нужно сделать https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_percent_468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_robots_468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_welcomebonus_468x60_org.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/240x400.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60-2.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60_120.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/650x100_112.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/240x400_2.swf не которые баннеры нужно будет исправить форматы и так ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форма для оплаты

    Требуется создать формы по типу https://www.changemoney.me/exchange/clearing_request.asp?from=RUR&amp;to=WMZ&amp;type=UT&amp;action=show_request где человек выбирает ВИД ВАЛЮТЫ системы берет из файла КУРСЫ покупки и продажи данной валюты дальше вводит свои данные после чего выбирает БАНК 3 вида. 1. ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка ВЕБ-проекта

    Требуется разработать проект по приему платежей. На проекте будет МЕНЮ пользователя, балланс его и прочие функции Оплата различных услуг и ихнии статусы Прием денежных средств на Вебмани, Робокасса и тд Админка ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка интернет проекта по приему платяжей

    Интересует разработка ПО для сайта по приему платежей. примерно что требуется http://payment.e-pos.ru/ нужно разработать интерфейс приема платежей ( платяжи приниматься будут через мерчант "свой" ) после оплаты передаются ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    Есть уже готовый макет сайта в .psd требуется его верска в html код желательно таблицами!

    HTML
    HTML-верстка48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка баннеров

    Требуется разработка баннеров для сайта www.cybergoods.ru, желательно на Flash -- Требуемые форматы: 468х60 120х240 120х600 600х120 -- Так же интересуеют креативные идеи!

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна по макету готовуму + верстка

    $70

    Разработка дизайна по макету готовуму + верстка HTML Т.е. уже есть дизайн примерный что нужно логотипы + фото предоставлю.. остается прорисовка в фотошопе + верстка. Дизайн не сложный и довольно простой ...

    HTML
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад