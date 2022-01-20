inganico

Александр inganico

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Комплексное продвижение веб проектов. Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google.Adwords.

Комплексные решения для Вашего бизнеса в интернете

Оказываемые услуги:

  • SEO продвижение сайтов
  • Разработка и ведение рекламных компаний в Директ и AdWords
  • Повышение конверсии сайтов
  • Комплексная аналитика (SEO, реклама, конверсия, юзабилити, техническая)

SEO продвижение сайтов

Внутренняя оптимизации сайта:

  • Комплексная аналитика сайта (SEO, технический, конверсия, юзабилити)
  • Повышение конверсии сайта
  • Разработка семантического ядра

    • Анализ тематики ресурса
    • Анализ основных конкурентов в данной тематике
    • Сбор целевых запросов
    • Распределение запросов по целевым страницам
    • Разработка структуры категорий
    • Разработка ТЗ копирайтерам
    • Проверка позиций по запросам
  • Техническая часть внутренней оптимизации

    • Внедрение доработок на сайт (конверсия, юзабилити, seo) на сайт
    • Поиск и устранение дублей страниц, битых и циклических ссылок
    • Склейка зеркал сайта и дублирующихся страниц (редиректы)
    • Оптимизация скорости загрузки сайта (кэширование, сжатие, оптимизация картинок)
    • Разработка robots.txt
    • Разработка sitemap.xml
    • Подключение и настройка систем аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика
    • Подключение и настройка вебмастеров
    • Подключение сервисов: Яндекс Справочник, Google Мой бизнес
    • и т. д.
  • Наполнение и оптимизация целевых страниц

    • Написание качественных (продающих) статей с учетом всех приоритетных ключевых запросов в ТЗ
    • Оптимизация целевых страниц (написание комплектов тегов title, h1, description,

      настройка перелинковки, написание alt и title для изображений)

  • Наполнение и оптимизация информационных страниц
Внешняя оптимизация:

  • Наращивание вечной статейной ссылочной массы (написание информационных статей для

    размещения на сайтах донорах в системе Miralinks)

  • Наращивание вечной ссылочной массы

Контекстная реклама

Разработка рекламных компаний в Директ и AdWords

  • Анализ конкурентов
  • Анализ посадочных страниц сайта
  • Прогноз бюджета Кампании
  • Подбор целевых запросов
  • Создание уникальных объявлений
  • Реклама в контекстно-медийной сети Google
  • Настройка РК в Рекламной сети Яндекса (РСЯ)
  • Выбор оптимальной стратегии

Ведение рекламных компаний

  • Оптимизация Рекламной Кампании
  • Увеличение CTR, конверсии
  • Анализ эффективности
  • Управление и корректировка ставок
  • Доработка рекламных объявлений
☎ Контакты:

Контекстная реклама
нет отзывов
$7/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$7/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга