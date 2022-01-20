Комплексное продвижение веб проектов. Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google.Adwords.
Комплексные решения для Вашего бизнеса в интернете
Оказываемые услуги:
- SEO продвижение сайтов
- Разработка и ведение рекламных компаний в Директ и AdWords
- Повышение конверсии сайтов
- Комплексная аналитика (SEO, реклама, конверсия, юзабилити, техническая)
SEO продвижение сайтов
Внутренняя оптимизации сайта:
- Комплексная аналитика сайта (SEO, технический, конверсия, юзабилити)
- Повышение конверсии сайта
- Разработка семантического ядра
- Анализ тематики ресурса
- Анализ основных конкурентов в данной тематике
- Сбор целевых запросов
- Распределение запросов по целевым страницам
- Разработка структуры категорий
- Разработка ТЗ копирайтерам
- Проверка позиций по запросам
- Техническая часть внутренней оптимизации
- Внедрение доработок на сайт (конверсия, юзабилити, seo) на сайт
- Поиск и устранение дублей страниц, битых и циклических ссылок
- Склейка зеркал сайта и дублирующихся страниц (редиректы)
- Оптимизация скорости загрузки сайта (кэширование, сжатие, оптимизация картинок)
- Разработка robots.txt
- Разработка sitemap.xml
- Подключение и настройка систем аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика
- Подключение и настройка вебмастеров
- Подключение сервисов: Яндекс Справочник, Google Мой бизнес
- и т. д.
- Наполнение и оптимизация целевых страниц
- Написание качественных (продающих) статей с учетом всех приоритетных ключевых запросов в ТЗ
- Оптимизация целевых страниц (написание комплектов тегов title, h1, description,
настройка перелинковки, написание alt и title для изображений)
- Наполнение и оптимизация информационных страниц
- Наращивание вечной статейной ссылочной массы (написание информационных статей для
размещения на сайтах донорах в системе Miralinks)
- Наращивание вечной ссылочной массы
Контекстная реклама
Разработка рекламных компаний в Директ и AdWords
- Анализ конкурентов
- Анализ посадочных страниц сайта
- Прогноз бюджета Кампании
- Подбор целевых запросов
- Создание уникальных объявлений
- Реклама в контекстно-медийной сети Google
- Настройка РК в Рекламной сети Яндекса (РСЯ)
- Выбор оптимальной стратегии
Ведение рекламных компаний
- Оптимизация Рекламной Кампании
- Увеличение CTR, конверсии
- Анализ эффективности
- Управление и корректировка ставок
- Доработка рекламных объявлений
- E-mail: [email protected]
- Skype: seltikc
- WhatsApp: +7(922)-115-28-00
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Контекстная реклама
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$7/час
от $50от 3 дней
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$7/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга