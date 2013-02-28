CEO, owner CRB Group

Creative Boutique Group (CRB Group) – группа компаний уникальных возможностей для Вашего бизнеса в области маркетинга.

Сегодня группа компаний «CRB Group» в Украине представлена тремя компаниями и несколькими уникальными проектами :

Creative Boutique – рекламное агентство, специализирующееся на создании интегрированных коммуникаций (creative, BTL, PR etc.)

Hakuna Matata – event-компания, клиентская миссия которой «Жизнь без забот!»

Creative Boutique – продакшн-студия, специализирующаяся на создании уникальных рекламных видео- и аудио-продуктов

MirContenta.com – микс digital-агентства, Партнерской программы по продаже лицензионного контента, владелец нескольких интернет-проектов, рекламной сети FAQnet, эксклюзивный продавец интернет-рекламы известных интернет-площадок

Vorobey.com - Студия Анимации "Синий Воробей"

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