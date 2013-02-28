Рекламно-коммуникационный холдинг CRB Group ищет администратора сайтов компании. ФУНКЦИИ: 1. Сопровождение 4 сайтов, решение мелких текущих задач 2. Создание сайтов под ключ (простые корпоративные сайты-визитки) 3. Хостинг 4. Ведение и раскрутка аккаунтов в Facebook, YouTube ОПЛАТА - $ 300 - 500 ...
Creative Boutique Group (CRB Group) – группа компаний уникальных возможностей для Вашего бизнеса в области маркетинга.
Сегодня группа компаний «CRB Group» в Украине представлена тремя компаниями и несколькими уникальными проектами :
Creative Boutique – рекламное агентство, специализирующееся на создании интегрированных коммуникаций (creative, BTL, PR etc.)
Hakuna Matata – event-компания, клиентская миссия которой «Жизнь без забот!»
Creative Boutique – продакшн-студия, специализирующаяся на создании уникальных рекламных видео- и аудио-продуктов
MirContenta.com – микс digital-агентства, Партнерской программы по продаже лицензионного контента, владелец нескольких интернет-проектов, рекламной сети FAQnet, эксклюзивный продавец интернет-рекламы известных интернет-площадок
Vorobey.com - Студия Анимации "Синий Воробей"
VideoUA.net - Видео портал
- $500Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад