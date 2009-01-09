interested

Есть 2 сетевухи, 2 IP, подведено 2 шнурка из одного свича в ДЦ Надо настроить независимую раздачу по обеим интерфейсам - без каких-либо объединений По сути - необходим соответствующий конфиг nginx Debian
- $50Системное администрирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть независимый модуль подключения ЭПС к сайту... Необходимо переделать/доделать один из них для обеспечения оплаты посредством вебмани. По сути важна передача параметров товара в аналогичном другим ЭПС виде в базу после проверки на валидность транзакции ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
При загрузке файла посредством формы необходимо выяснить и устранить причину его дополнительного копирования перед сохранением непосредственно в месте хранения. Файл должен переноситься сразуНастройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Требуется оптимизировать/изменить реализацию медленных запросов к MySQL базе на загруженном сервере Помощь в виде совета/указания слабых мест/предложения решения Статистическая информация имеется В зависимости от вида помощи - можем договориться о большей или меньшей суммеВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Имеется скрипт удаления файлов и соответствующих им записей в базе... Необходимо модифицировать скрипт для корректной работы с учетом удаления дублей файлов (сравнение по мд5) Уже есть наработки, требуется проверка и корректировкаВеб-программирование19 заявокЗакрыт15 лет назад