interested

Ярослав Мольбертов interested

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Nginx настройка сервера на раздачу 2 Гбит

    $50

    Есть 2 сетевухи, 2 IP, подведено 2 шнурка из одного свича в ДЦ Надо настроить независимую раздачу по обеим интерфейсам - без каких-либо объединений По сути - необходим соответствующий конфиг nginx Debian

    NginxDebian
    Системное администрирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция с Webmoney

    Есть независимый модуль подключения ЭПС к сайту... Необходимо переделать/доделать один из них для обеспечения оплаты посредством вебмани. По сути важна передача параметров товара в аналогичном другим ЭПС виде в базу после проверки на валидность транзакции ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Консультация по CGI-загрузке файлов на сайт

    При загрузке файла посредством формы необходимо выяснить и устранить причину его дополнительного копирования перед сохранением непосредственно в месте хранения. Файл должен переноситься сразу

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Оптимизация запросов к БД+конфигурирование сервера

    $15

    Требуется оптимизировать/изменить реализацию медленных запросов к MySQL базе на загруженном сервере Помощь в виде совета/указания слабых мест/предложения решения Статистическая информация имеется В зависимости от вида помощи - можем договориться о большей или меньшей сумме

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка PHP-скрипта удаления записей из базы

    $15

    Имеется скрипт удаления файлов и соответствующих им записей в базе... Необходимо модифицировать скрипт для корректной работы с учетом удаления дублей файлов (сравнение по мд5) Уже есть наработки, требуется проверка и корректировка

    PHP
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
shwartz
Юрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
15 лет назад
Консультация по CGI-загрузке файлов на сайт
Отлично, четко описал проблему и сформулировал требования, фактически выдал готовое решение.
Проблема была решена в два счета! Очень опытный специалист! Настоятельно рекомендую!
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andamasov
Юрий 
38 летИспания
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
$15
10 баллов
15 лет назад
Оптимизация запросов к БД+конфигурирование сервера
Отличный работодатель, пообщались, проанализировали сложившуюся ситуацию и нашли решение. Настоятельно рекомендую!
Очень последовательный человек и отличный специалист Проблема была устранена менее, чем за час! Рекомендую
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