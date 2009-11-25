Nginx настройка сервера на раздачу 2 Гбит

Нужна настройка сервера под проекты на Ruby On Rails и его поддержка в будущем (при необходимости мелкие донастройки или обслуживание). Сервер сейчас чистый. Будет размещен на каллокейшене. По софту примерно показано на рисунке http://www.autologo.net/serversoftware.jpg В какие примерно цены ...