Nginx настройка сервера на раздачу 2 Гбит

$50
Системное администрированиеЗакрыт12 заявок309 просмотров
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Есть 2 сетевухи, 2 IP, подведено 2 шнурка из одного свича в ДЦ

Надо настроить независимую раздачу по обеим интерфейсам - без каких-либо объединений

По сути - необходим соответствующий конфиг nginx

Debian

Nginx
14 лет назад
interested
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
1 день