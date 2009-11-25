Нужна настройка сервера под проекты на Ruby On Rails и его поддержка в будущем (при необходимости мелкие донастройки или обслуживание).

Сервер сейчас чистый. Будет размещен на каллокейшене.

По софту примерно показано на рисунке http://www.autologo.net/serversoftware.jpg

В какие примерно цены и сроки?

До начала работ хотелось бы пообщаться лично.

Желательно из Киева