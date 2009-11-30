Перенос сайта

Системное администрированиеЗавершен24 заявки329 просмотров
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Необходимо перенести сайт на джумле на другой хостинг.

14 лет назад
pro-zit
71 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
mnn
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Вся работа по переносу сайта на другой хостинг была сделана за час с небольшим. Качество отличное! С таким специалистом приятно иметь дело.
Хороший заказчик - чёткая задача и своевременная оплата. Всего хорошего!