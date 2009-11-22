Аренда мощного сервера или нескольких компов

Нужен мощный компьютер для запуска на нем макроса Microsoft Word для обработки десятка тысяч файлов в целях ускорения этой обработки.

На стареньком Атлоне 1500 мгц и 512 рам требуется примерно 15 суток для обработки. Думаю для мощного компа этот срок сократится раз в пять, то есть до 3х суток.

Идеальный вариант запуск на нескольких компьютерах, например 20-30.

Программа макрос практически полностью автоматизирована, только очень редко нужно бывает нажимать на отмену при появлении окошек о ошибочной загрузке.

Прошу указать условия и стоимость.