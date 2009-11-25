Настройка сервера

Системное администрированиеЗакрыт19 заявок310 просмотров
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На сервере не правильно работает веб приложение, что то именно с поддержкой php, нужен админ для устранения неполадки. ОС ubuntu

14 лет назад
hosting
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
0h
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$20
1 день