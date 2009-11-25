Настройка сервера

Настроить IMAP. первый опыт. нужны удаленные консультации по аське. Предложения только от имеющим опыт настройки Eserv. Остальных - просьба не беспокоиться!
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