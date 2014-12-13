Wordpress 1. На странице "я ищу работу в старт апе" нужно выровнять текст по высоте и ширине и добавить гиперссылки на внутренние страницы. 2. Поменять местами элементы. 3. Выровнять элементы внутренних страниц по одной линии на всем сайте. 4. ...