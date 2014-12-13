intexto

Екатерина intexto

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Надежный, грамотный и платежеспособный заказчик.

Базовые условия работы:

  • Возможность приема аванса на сотовый телефон или QIWI-кошелек.
  • Варианты оплаты Яндекс.Деньги, WebMoney (-2%), QIWI-кошелек, PayPal, банковские карты (-1%) и безнал по России. Можно рассмотреть другие варианты. Предлагайте!
  • Грамотный русский язык, аккуратность и ответственность.
  • Обмен отзывами после завершения проекта.
  • При использовании изображений необходимо соблюдать авторское право, т.е. все изображения должны быть куплены или являться свободными.
  • Написанные тексты должны быть уникальными.
  • Без нашего разрешения (скан письма с нашими реквизитами) нельзя публиковать в любой форме результаты сделанной работы. Исполнитель передает права на публичный копирайт на все заказанные работы.
Заранее благодарю всех за предложения! 
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sk-don
Сергей 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Интеграция вордпресс с паймастер
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую.
Все ок.
Ответный отзыв
seregaponarin
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Создать поиск внутри функции GET CATEGORIES WORDPRESS , AJAX сортир
Отличный заказчик. Лично связался объяснил все детали. Оплата мгновенная, рекомендую
Очень благодарна Сергею за быструю. а самое главное качественную работу! Всем рекомендую и сама буду обращаться еще.
Ответный отзыв