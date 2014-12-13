Дизайн лендинг пейдж для подбор персонала
Базовые условия работы:
- Возможность приема аванса на сотовый телефон или QIWI-кошелек.
- Варианты оплаты Яндекс.Деньги, WebMoney (-2%), QIWI-кошелек, PayPal, банковские карты (-1%) и безнал по России. Можно рассмотреть другие варианты. Предлагайте!
- Грамотный русский язык, аккуратность и ответственность.
- Обмен отзывами после завершения проекта.
- При использовании изображений необходимо соблюдать авторское право, т.е. все изображения должны быть куплены или являться свободными.
- Написанные тексты должны быть уникальными.
- Без нашего разрешения (скан письма с нашими реквизитами) нельзя публиковать в любой форме результаты сделанной работы. Исполнитель передает права на публичный копирайт на все заказанные работы.
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