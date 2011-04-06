Галымжан introspectatorintrospectator
36 летКазахстан/Караганда
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Портфолио
- Промо-сайт для семинара RiskChallenge.KZ195 просмотров
- Фирменный стиль для сайта210 просмотров
- Компания "Караганда Фильм"301 просмотр
- Компания "ЕНБЕК"173 просмотра
- Плакаты для оформления пивного бара766 просмотров
- Брошюра "Развитие ветроэнергетики"220 просмотров
- EEB Второй вариант147 просмотров
- Плакат для ОБСЕ228 просмотров
- Energy efficient buildings163 просмотра
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1715
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 4 дней
#1823
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#3407
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#3994
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#5426