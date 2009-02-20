invisible13

Всеволод invisible13

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контекстная реклама.

    $50

    Ищется человек, умеющий грамотно составлять рекламные слоганы для контекста. Тематика строительная. За подробностями skype invisible-msk,либо мобильный 8-9265685335 Оплата как угодно исполнителю. Нужно составить именно РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ для контекстной рекламы таких бирж как ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помощь в контексте.

    $50

    Ищется человек, умеющий грамотно составлять рекламные слоганы для контекста. Тематика строительная. За подробностями skype invisible-msk,либо в личку здесь. Оплата как угодно исполнителю. Нужно составить именно РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ для контекстной рекламы таких бирж ...

    Google Ads
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Мод для CS:Source

    Требуется мод для CS : Source,который будет прибавлять к стандартному кол-ву НР ,определенное число ,брав его из базы MySQL . подробнее в аську 751374 http://addons.eventscripts.com/ - поможет в написании скрипта ...

    MySQL
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен мод для сервер CS: Source

    Требуется мод для CS : Source,который будет прибавлять к стандартному кол-ву НР ,определенное число ,брав его из базы MySQL . подробнее в аську 751374 пожалуйста ,отписывайтесь здесь ,прежде чем писать в аську ...

    MySQL
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Помощь в контексте.
Google Ads
Приятный в общении заказчик, оплата своевременная, задание четкое и понятное. Рекомендую!
Работа была выполнена качественно. Будем работать дальше.
Ответный отзыв