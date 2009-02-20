invisible13

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- $50Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Ищется человек, умеющий грамотно составлять рекламные слоганы для контекста. Тематика строительная. За подробностями skype invisible-msk,либо в личку здесь. Оплата как угодно исполнителю. Нужно составить именно РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ для контекстной рекламы таких бирж ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется мод для CS : Source,который будет прибавлять к стандартному кол-ву НР ,определенное число ,брав его из базы MySQL . подробнее в аську 751374 http://addons.eventscripts.com/ - поможет в написании скрипта ...Прочее1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется мод для CS : Source,который будет прибавлять к стандартному кол-ву НР ,определенное число ,брав его из базы MySQL . подробнее в аську 751374 пожалуйста ,отписывайтесь здесь ,прежде чем писать в аську ...Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
14 лет назад
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Приятный в общении заказчик, оплата своевременная, задание четкое и понятное. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работа была выполнена качественно. Будем работать дальше.