Требуется мод для CS : Source,который будет прибавлять к стандартному кол-ву НР ,определенное число ,брав его из базы MySQL . подробнее в аську 751374

http://addons.eventscripts.com/ - поможет в написании скрипта

пожалуйста ,отписывайтесь здесь ,прежде чем писать в аську .

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