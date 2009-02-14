HTMLChandel была такая для поиска и замены тексты в файлах. Потерял, требуется. 1$ за ссылку на нее :)
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Требуется мод для CS : Source,который будет прибавлять к стандартному кол-ву НР ,определенное число ,брав его из базы MySQL . подробнее в аську 751374
http://addons.eventscripts.com/ - поможет в написании скрипта
пожалуйста ,отписывайтесь здесь ,прежде чем писать в аську .
предоплата будет только тем ,у кого хороший рейтинг и много положительных отзывов !
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