Правка краткой новости в дле

Есть проблемка:

tvoymarket.ru возле каждого фильма есть 2 ссылки (иконка: Скачать фильм прямой бла-бла и ссылка на полную новость (Смотреть онлайн | Скачать))

Нужно их привязать к нижней планке окошка, то есть чтобы четко были в самом низу краткой новости, не зависили от текста - даже если его нет, и по бокам - один возле картинки (слева), вторая справа внизу.

Код всей краткой новости положил в атаччик.

Важно: Проверте в пару браузерах, в моем случаи Опера.