Спецификация МФУ Samsung SCX 4200

Уважаемые разработчики!

Нужна спецификация для МФУ Samsung SCX 4200,

причём, не Manual, который выложен на сайте Samsung,

а описание внутренних разводок проводов, кнопок и

прочего.

Особо обращаюсь к работникам(или людям с ними связанным) сервис центров по ремонту техники,

а также авторизованых сервис центров Samsung - в ваших учреждениях скорее всего должно быть.

Дело в том, что есть желание "поставить" на это оборудование дополнительно контроллер

для управления, а для этого нужно знать "внутреннее" содержание устройства.