Корректировка модуля в 1С

$50
ПрочееЗакрыт4 заявки155 просмотров
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Версия 1С 7.7

В конфигурации 949 имеется следущий недостаток при использовании опеации "продажа собственой фирме":

при продаже от юрлица 1 -> юрлицу 2 неверно выставляется префикс и номер документа "Реализация",

при продаже от юрлица 2 -> юрлицу 1 неверно выставляется префикс и номер документа "Поступление ТМЦ"

=> нарушается нумерация документов

В типовую конфигурацию вносились изменения, необходима правка модуля, их не затрагивающая.

15 лет назад
Geo_
Geo Geo 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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