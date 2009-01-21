Помощь в выборе движка для крупного форума

Версия 1С 7.7 В конфигурации 949 имеется следущий недостаток при использовании опеации "продажа собственой фирме": при продаже от юрлица 1 -> юрлицу 2 неверно выставляется префикс и номер документа "Реализация", при продаже от юрлица 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь профессионалов - совет опытных создателей форумов, программистов в выборе уже готового движка для крупного, высокопосещаемого форума.
Общие требования:
- Высочайшая производительность и скорость работы форума
- Легкость загрузки старниц
- Высочайшая надежность (сырые движки исключены);
- Высокая производительность, высокая мощность движка: возможность поддержки желательно НЕОГРАНИЧЕННО большого кол-ва юзеров, разделов, топиков, сообщений.
- Высокий уровень функционала:
--- самого форума для юзера
--- администирования, раздачи прав и статусов и т.д.
--- модерирования
- Защита от взлома, автопостинга, рекламы.
Обязательно СОВЕТУЙТЕ, на что еще стоит обратить внимание?! Ваши советы, мысли и замечания крайне важны.
Советы принимаются в неограниченных количествах по ЛС.
ВАЖНО! В предложениях, ПОЖАЛУЙСТА, обязательно указывайте:
- ссылки на сайт разработчика движка
- ссылки на базовую (стандартную) предустановленную демо-версию форума (или рабочий форум где-то в сети)
- НА ЧЕМ основано ваше предпочтение этого форума другим? Какие плюсы, а так же и минусы (они есть всегда).
Если Вы советуете какой-то движок, но не указываете этой информации, то Ваше предложение к сожалению практически бессмысленно для меня.
ВМЕСТЕ с рекомендацией конкретного движка ГОРЯЧО приветствуются рекомендации и ссылки на различные:
- патчи к движку, в том числе не от родного производителя
- улучшители функционала, дизайна, надежности, производительности
- прочие тюнинговые примочки, в том числе от сторонних разработчиков
ВАША возможность оказать консультационную помощь в установке только приветствуется!
НУЖЕН ЛУЧШИЙ ДВИЖОК!
Ищу неспешно.
- Похожие заказы
- $50Прочее4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Пациент: tvoymarket.ru Возле каждой новости стоит - Скачать | Смотреть онлайн Должно стоять: Смотреть онлайн title P.S. Под title подразумеваю название новости (фильма. если же это не удается, тогда второй вариант: В каждой новости есть название (красным) Должно: Смотреть онлайн (название ...Завершен15 лет назад
- $5
Здравствуйте,мне нужна консультация как сделать в шаблоне укоз расположение главного блока для контента. См. прикреплённую схему. Нужно чтобы таких блоков было несколько,(они выделены красным на схеме). Дело пустяковое,но тем не менее незнаю как сделать. В общем нужна помощь.Личку небомбите,предложения ...Завершен15 лет назад
Необходимы исходники с подробными комментариями. Примеры и условия смотрите в прилагаемом архиве.Прочее9 заявокЗакрыт15 лет назад
Подключить компьютер для съёма полной информации. Настроить "межгород" подстановкой на "8". Wintariff - лицензионный. Исключительно в Санкт-Петербурге. Нужно знать станцию и уметь её программировать на 100%. :) Ладно, согласен и на 80%. Но необходимо уверенно разбираться в программировании АТС, а ...Прочеенет заявокЗакрыт15 лет назад
Поправить: http://topiforex.ru/?language_code=2 Аська 1332814Завершен15 лет назад
Доброго времени суток. Есть три несложные gpss программы, моделирующие работу систем хранения даных. К ним нужно нарисовать блок-схему Программы + описания здесь. seokreativ.com.ua/custom-pack.zip пароль на архив gpss icq 498 850 357 почта denseo [гав-гав] rambler.ruПрочее2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть страница с нераспознанной кодировкой. Нужно распознать. Оставляйте предложения, кто может.Прочее5 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток. Требуется специалист или человек, имеющий желание разобраться в системе с открытым кодом LimeSurvey http://www.limesurvey.org. Если конкретнее в ней мне почти всё понятно, кроме одного. Загвоздка в следующем: есть опрос (психологический тест), состоящий ...Прочее5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $3
Какой файл отвечает в ДЛЕ за вид пользователя? Когда он регистрацию проходит, поля заполняет, есть поле "О себе" и "Подпись" - хочу его удалить. Направте в нужный файлик :))Прочее3 заявкиЗакрыт15 лет назад