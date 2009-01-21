Помощь в выборе движка для крупного форума

# 1 — $

Нужна помощь профессионалов - совет опытных создателей форумов, программистов в выборе уже готового движка для крупного, высокопосещаемого форума.

Общие требования:

- Высочайшая производительность и скорость работы форума

- Легкость загрузки старниц

- Высочайшая надежность (сырые движки исключены);

- Высокая производительность, высокая мощность движка: возможность поддержки желательно НЕОГРАНИЧЕННО большого кол-ва юзеров, разделов, топиков, сообщений.

- Высокий уровень функционала:

--- самого форума для юзера

--- администирования, раздачи прав и статусов и т.д.

--- модерирования

- Защита от взлома, автопостинга, рекламы.

Обязательно СОВЕТУЙТЕ, на что еще стоит обратить внимание?! Ваши советы, мысли и замечания крайне важны.

Советы принимаются в неограниченных количествах по ЛС.

ВАЖНО! В предложениях, ПОЖАЛУЙСТА, обязательно указывайте:

- ссылки на сайт разработчика движка

- ссылки на базовую (стандартную) предустановленную демо-версию форума (или рабочий форум где-то в сети)

- НА ЧЕМ основано ваше предпочтение этого форума другим? Какие плюсы, а так же и минусы (они есть всегда).

Если Вы советуете какой-то движок, но не указываете этой информации, то Ваше предложение к сожалению практически бессмысленно для меня.

ВМЕСТЕ с рекомендацией конкретного движка ГОРЯЧО приветствуются рекомендации и ссылки на различные:

- патчи к движку, в том числе не от родного производителя

- улучшители функционала, дизайна, надежности, производительности

- прочие тюнинговые примочки, в том числе от сторонних разработчиков

ВАША возможность оказать консультационную помощь в установке только приветствуется!

НУЖЕН ЛУЧШИЙ ДВИЖОК!

Ищу неспешно.